HeyGen bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten durch seinen AI-Video-Editor, der es Ihnen ermöglicht, jeden Aspekt Ihrer Videoproduktion zu personalisieren. Sie können vorgefertigte Vorlagen nutzen, das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen integrieren und auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen, um Ihre Bildungsvideos zu gestalten.