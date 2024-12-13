Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein prägnantes 1-minütiges Bildungsvideo für Schuladministratoren und Pädagogen, das zeigt, wie der AI Video Agent von HeyGen funktioniert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Texten und Animationen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine ruhige, informative Voiceover, die mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen erstellt wurde, um den Prozess der Erstellung von Lehrerberichtsvideos klar zu erklären.

Video Generieren