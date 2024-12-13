Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Projekt "Lehrer-Intro-Video-Macher" vor, bei dem sich ein Grundschullehrer den neuen Schülern und ihren Eltern für das kommende Jahr vorstellt und seine Erwartungen an die Klasse erläutert. Das Video sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil mit leuchtenden Farben und freundlichem On-Screen-Text haben, begleitet von einem fröhlichen, ermutigenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um eine nachvollziehbare, professionelle digitale Darstellung des Lehrers zu erstellen, die eine konsistente und zugängliche Präsenz gewährleistet.

