Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges professionelles Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und gängige Steuerabzüge demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit einem AI-Avatar, der klare Einblicke mit einer freundlichen Stimme liefert. Dieses Video nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Steuerinformationen schnell in ein ansprechendes Tutorial zu verwandeln.

Video Generieren