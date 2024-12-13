Ja, mit HeyGen können Sie jede Checkliste zur Steuervorbereitung einfach in ein dynamisches, visuelles Video umwandeln. Nutzen Sie unsere Medienbibliothek und verschiedene Seitenverhältnisse, um eine leicht verständliche Ressource zu erstellen, die Benutzer durch jeden Punkt führt und ihre Buchführung und den gesamten Steuererklärungsprozess verbessert.