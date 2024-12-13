Task Instruction Video Maker: Erstellen Sie How-To-Guides schnell

Optimieren Sie Mitarbeiterschulungen und Onboarding-Dokumente mit KI-gestützter Videoproduktion unter Verwendung realistischer KI-Avatare.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen einen 45-sekündigen, lebendigen Leitfaden speziell für neue Softwarebenutzer, der eine wichtige Funktion mit einem freundlichen KI-Avatar demonstriert. Dieses Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine klare, ermutigende Stimme, die HeyGens KI-Avatare und die verfügbaren Vorlagen & Szenen nutzt, um komplexe Schritte zu vereinfachen und die "KI-gestützte Videoproduktion" für wirkungsvolle "How-to-Guides" zugänglich zu machen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie für interne Mitarbeiter ein 60-sekündiges professionelles Erklärvideo, das ein neues Standardarbeitsverfahren (SOP) umreißt, mit ansprechenden Animationen und einer autoritativen, aber freundlichen Stimme. Diese Kreation sollte HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um den Inhalt der "Erklärvideos" genau zu vermitteln, und die Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung, um langweilige "SOPs" in ansprechende Lernmodule zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Es wird eine prägnante 30-sekündige Videodokumentation für Freiberufler und Kleinunternehmer benötigt, die einen schnellen Tipp zum "Task Instruction Video Maker" mit einem dynamischen visuellen Stil zeigt. Betonen Sie wichtige Aktionen durch On-Screen-Text und verbessern Sie die Klarheit mit automatischen Untertiteln für schnelles Verständnis, um wertvolle "Videodokumentation" in einem leicht verdaulichen Format klar zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Ein 50-sekündiges Willkommens-Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld sollte entwickelt werden, das einen visuell reichen und informativen Stil verwendet, der eine vielfältige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbezieht, um Unternehmenskultur und Werte zu veranschaulichen, gepaart mit einem warmen, ermutigenden Audiotrack. Das Ziel ist es, die "Videopersonalisierung" zu betonen, um jeden Abschnitt der "Onboarding-Dokumente" auf spezifische Rollen zuzuschneiden und die Integration neuer Mitarbeiter nahtlos zu gestalten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Task Instruction Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell klare und ansprechende Videodokumentationen, How-to-Guides und SOPs mit KI-gestützter Videoproduktion, die komplexe Anweisungen vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript mit KI
Beginnen Sie mit der Nutzung des KI-Skriptwriters, um präzise Inhalte für Ihre Aufgabenanweisungen zu erstellen. Diese Grundlage ermöglicht KI-gestützte Videoproduktion, ohne dass komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren wählen. Diese virtuellen Präsentatoren werden Ihre Anweisungen klar artikulieren und Ihre Videodokumentation visuell ansprechend gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Voiceovers hinzu
Sorgen Sie für eine kristallklare Kommunikation, indem Sie die Voiceover-Generierung integrieren. Diese Funktion ermöglicht es, dass Ihre How-to-Guides mit professioneller Qualität erzählt werden, was das Verständnis für jedes Publikum verbessert.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Anweisungsvideo, indem Sie alle notwendigen Videopersonalisierungen anwenden und es dann einfach exportieren. Teilen Sie Ihre professionellen SOPs oder Schulungsmaterialien in verschiedenen Seitenverhältnissen, um Ihr Zielpublikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Informationen klären

Entmystifizieren Sie komplexe Themen und verbessern Sie das Verständnis, indem Sie komplizierte Informationen in klare, ansprechende KI-gestützte Erklärvideos verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen kreative Videodokumentation optimieren?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, Videodokumentationen für How-to-Guides und SOPs durch KI-gestützte Videoproduktion zu vereinfachen. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und KI-Avatare, um professionellen Inhalt effizient zu erstellen und komplexe Anweisungen in ansprechende visuelle Darstellungen zu verwandeln.

Welche Art von KI-Avataren bietet HeyGen für Videoinhalte an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an KI-Avataren, die Ihre Inhalte zum Leben erwecken, zusammen mit natürlichen KI-Voiceovers. Dies ermöglicht eine umfangreiche Videopersonalisierung ohne die Notwendigkeit von Kameras oder Schauspielern, was Ihre Erklärvideos oder Onboarding-Dokumente verbessert.

Kann HeyGen schnell Mitarbeiterschulungen und Erklärvideos erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker Task Instruction Video Maker, der entwickelt wurde, um schnell hochwertige Mitarbeiterschulungen und Erklärvideos zu produzieren. Mit intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität und einer Bibliothek von Vorlagen können Sie jedem Skript KI-Untertitel und KI-Voiceovers hinzufügen, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Unterstützt HeyGen erweiterte Videopersonalisierungsfunktionen?

Ja, HeyGen bietet robuste Videopersonalisierungsoptionen, einschließlich automatischer KI-Untertitel und KI-Übersetzungen, um ein globales Publikum zu erreichen. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um Konsistenz in all Ihren Videoinhalten zu gewährleisten.

