Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketing-Tipp-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man die Online-Präsenz steigert. Der visuelle Stil sollte hell und professionell sein, begleitet von einem energetischen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen klar zu präsentieren und ein AI Script Generator-Ergebnis in ein ausgefeiltes digitales Marketingvideo zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video, das eine neue Softwarefunktion erklärt und sich an technikaffine potenzielle Kunden richtet. Verwenden Sie eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit ansprechenden Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, ergänzt durch ein informatives und freundliches Voiceover. Dieses Video sollte zeigen, wie man mühelos Videos aus Text generiert und die Fähigkeiten von HeyGen als AI-Video-Maker hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges internes Unternehmensupdate-Video für alle Mitarbeiter, das eine wichtige Richtlinienänderung abdeckt. Der visuelle Stil sollte einfach und professionell sein, um einen beruhigenden Ton im Voiceover zu gewährleisten. Integrieren Sie klare Untertitel für Barrierefreiheit und verwenden Sie einen professionellen AI-Avatar, um die Botschaft zu übermitteln und die Stärke eines AI-Talking-Head-Videos für Unternehmensschulungen zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 15-sekündiges Social-Media-Reel zur Bewerbung einer bevorstehenden Veranstaltung, das sich an ein junges, diverses Online-Publikum richtet. Das Video benötigt einen trendigen, lebhaften visuellen Stil mit dynamischen Übergängen, gepaart mit einem energetischen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion und verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um perfekt auf verschiedene Plattformen zu passen und ansprechende AI-Avatar-Videos zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Talking Head Video Generator Funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in professionelle Talking-Head-Videos mit AI-gestützten Avataren, benutzerdefinierten Skripten und intuitiven Bearbeitungstools, um Ihr Publikum zu fesseln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten, um Ihre Marke zu repräsentieren und einen professionellen und ansprechenden Präsentator für Ihre Botschaft zu gewährleisten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Fügen Sie Ihr vorbereitetes Skript in den Editor ein. Unsere AI generiert automatisch ein realistisches Voiceover und synchronisiert es perfekt mit Ihrem gewählten AI-Avatar, um mühelos Videos aus Text zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik, Bildern, Videos und dynamischem Text. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen an, um Konsistenz und Professionalität zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Überprüfen Sie Ihre Kreation und exportieren Sie, sobald Sie zufrieden sind, Ihr hochwertiges Talking-Head-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Social-Media-Inhalte

Erstellen Sie schnell teilbare Social-Media-Videos mit AI-Talking-Heads, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Interaktion des Publikums mühelos zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft mir HeyGen, ansprechende AI-Avatar-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Text mühelos in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, hochwertige Videos aus Skripten zu generieren, komplett mit realistischen AI-Avataren und professionellen Voiceovers, was Ihren kreativen Prozess für ansprechende AI-Avatar-Videos optimiert.

Kann ich die AI-Avatare anpassen oder eigene mit HeyGen erstellen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für AI-Avatare. Sie können aus einer vielfältigen Bibliothek bestehender Avatare wählen oder personalisierte, benutzerdefinierte AI-Avatare erstellen, einschließlich Selfie-Avataren, um die einzigartige Identität und kreative Vision Ihrer Marke perfekt widerzuspiegeln.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für digitale Marketingvideos?

HeyGen bietet eine umfangreiche Suite kreativer Werkzeuge, die ideal für digitale Marketingvideos sind. Greifen Sie auf eine reichhaltige Bibliothek von Videovorlagen zu, integrieren Sie Ihr Markenkit mit benutzerdefinierten Farben und Logos und nutzen Sie Untertitelstile, um ansprechende Videoinhalte zu produzieren, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln.

Wie kann HeyGen die Videoproduktion aus Text automatisieren?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Ihnen ermöglicht, Videos aus Text mit nur wenigen Klicks zu generieren. Fügen Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Talking-Head und eine Stimme, und die AI-Engine von HeyGen erstellt automatisch ein professionelles Video, was Ihren Content-Erstellungs-Workflow erheblich beschleunigt.

