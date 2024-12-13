Talking Head KI-Video-Generator: Erstellen Sie Videos sofort

Produzieren Sie mühelos ansprechende, realistische Talking-Head-Videos mit den KI-Avataren von HeyGen, eliminieren Sie komplexe Filmaufnahmen und liefern Sie schnell professionelle Ergebnisse.

459/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Nutzer von KI-Video-Generatoren, insbesondere für Kleinunternehmer, das den nahtlosen Prozess der Nutzung von HeyGens "Voiceover-Generierung" und "Untertitel/Beschriftungen" für barrierefreie Inhalte demonstriert. Verwenden Sie einen freundlichen, schrittweisen visuellen Ansatz mit klaren, hellen Bildschirmtexten und einem warmen, ermutigenden Audioton, um die Zuschauer durch die Erstellung professioneller Videos zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Marketingfachleute, die globale Reichweite erkunden, und veranschaulichen Sie die Kraft von HeyGens "KI-Avataren" kombiniert mit "Voiceover-Generierung" für mehrsprachige Inhalte mit realistischem Lippen-Synchronisation. Nutzen Sie einen schnellen, modernen visuellen Stil mit diversen Avataren, die verschiedene Sprachen sprechen, begleitet von energetischer, inspirierender Hintergrundmusik, um das globale Potenzial hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein detailliertes 2-minütiges technisches Review-Video für Technik-Reviewer und Pädagogen, das die Einrichtung und Anpassungsfunktionen verschiedener Talking-Head-KI-Video-Generatoren vergleicht, insbesondere die robusten "Vorlagen & Szenen" und die umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" von HeyGen hervorhebt. Präsentieren Sie dies mit einem klaren, analytischen visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen und Vergleiche nebeneinander zeigt, erzählt von einer sachkundigen, autoritativen KI-Stimme.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Talking Head KI-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Text mühelos in ansprechende Talking-Head-Videos mit KI-Avataren, professionellen Voiceovers und anpassbaren Elementen, um effizient hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer "KI-Avatare", um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren und die Grundlage für Ihr Video zu schaffen.
2
Step 2
Erzeugen Sie ein realistisches Voiceover
Fügen Sie Ihr Skript ein, und die KI-Engine wandelt es automatisch in ein natürlich klingendes "Voiceover-Generierung" um, das mit Ihrem gewählten Avatar synchronisiert ist und eine realistische Lippen-Synchronisation gewährleistet.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos, indem Sie Hintergrundbilder, Musik hinzufügen und Ihre "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden, um die Identität Ihres Unternehmens widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die automatisch generierten "Untertitel/Beschriftungen" überprüfen und es dann im gewünschten Seitenverhältnis exportieren, bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulung und Bildung

.

Liefern Sie wirkungsvolle Schulungsmodule und Bildungsinhalte mit KI-Talking-Heads, um das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung effektiv zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie wandelt HeyGen Text in ein KI-Video um?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Ihr geschriebenes Skript in ansprechende KI-Videos mit lebensechten KI-Avataren und realistischer Lippen-Synchronisation zu verwandeln. Unsere robusten Text-to-Speech- und KI-Sprachgenerator-Funktionen sorgen für ein professionelles Voiceover für Ihre Inhalte.

Kann HeyGen Videos mit mehrsprachiger Unterstützung und automatischen Untertiteln erstellen?

Ja, HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, KI-Talking-Head-Videos für diverse globale Zielgruppen zu produzieren. Die Plattform sorgt für realistische Lippen-Synchronisation in allen Sprachen und generiert automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit mit Auto-Caption-Funktionen zu verbessern.

Welche fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Videobearbeitung?

Der leistungsstarke KI-Video-Editor von HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen, einschließlich der Verwendung dynamischer Videovorlagen und präziser Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen und ein poliertes, professionelles Aussehen zu erzielen.

Wie realistisch sind die benutzerdefinierten KI-Avatare von HeyGen?

HeyGen ist stolz darauf, hochrealistische KI-Avatare zu erzeugen, die mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen ausgestattet sind, um Ihr Talking-Head-Video-Generator-Erlebnis nahtlos zu gestalten. Sie können auch benutzerdefinierte KI-Avatare erstellen, um sicherzustellen, dass die einzigartige Identität Ihrer Marke in jeder Produktion zur Geltung kommt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo