Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie einfach es ist, professionellen Videoinhalt zu erstellen. Der visuelle Stil sollte hell und sauber mit klaren Grafiken sein, begleitet von einer fröhlichen, freundlichen AI-Stimme. Heben Sie HeyGens Funktion "Text-to-video from script" hervor, um zu zeigen, wie Benutzer mit ihrem "sprechenden Avatar-Video-Generator" ohne komplexe Bearbeitung überzeugende Videos produzieren können.

Video Generieren