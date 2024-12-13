Der ultimative Talententwicklungs-Videoersteller für L&D-Teams

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Willkommens-Trainingsvideo für neue Mitarbeiter, das einen professionellen, aber freundlichen visuellen Stil mit klarer Erzählung nutzt, um wichtige Aspekte der Mitarbeiter-Einarbeitung vorzustellen. Dieses Video sollte HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" verwenden, um schnell eine kohärente Markenidentität zu etablieren und einen reibungslosen ersten Eindruck für alle neuen Teammitglieder zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
L&D-Teams können ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter zur Kompetenzentwicklung produzieren, das eine moderne, ansprechende visuelle Ästhetik mit dynamischen Übergängen und einer ermutigenden AI-Sprachausgabe verwendet. Dieses Video wird effektiv eine neue Softwarefunktion oder Technik demonstrieren, indem es HeyGens "AI-Avatare" nutzt, um den Inhalt auf eine persönliche und konsistente Weise zu vermitteln und das Lernengagement zu steigern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das darauf abzielt, das Wissen über wichtige Unternehmensrichtlinien durch ansprechende Videoinhalte zu verbessern. Dieses Video sollte einen lebendigen, infografikartigen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und präzisen gesprochenen Anweisungen verwenden, effizient erstellt mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um eine schriftliche Richtlinie in eine leicht verdauliche visuelle Zusammenfassung zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein inspirierendes 75-sekündiges Video, das das Engagement des Unternehmens als Talententwicklungs-Videoersteller für externe Interessengruppen und potenzielle Bewerber zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und hochwertig sein, ergänzt durch aufbauende instrumentale Musik, die Wachstumschancen klar artikuliert. Stellen Sie die Zugänglichkeit und eine breitere Reichweite sicher, indem Sie automatisch "Untertitel/Untertitel" innerhalb von HeyGen für diese aspirierende Botschaft generieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Talententwicklungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainingsvideos für die Mitarbeitereinarbeitung und Kompetenzentwicklung, um eine hohe Wissensretention mit AI-gestützter Produktion sicherzustellen.

Text in Video umwandeln
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Trainingsskripts. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihre Inhalte in wenigen Minuten in ein dynamisches Video.
Einen AI-Avatar auswählen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren, und verleihen Sie Ihren Mitarbeiterschulungsvideos eine menschliche Note.
AI-Sprachausgaben generieren
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischen AI-Sprachausgaben in verschiedenen Sprachen, um eine klare und konsistente Erzählung für alle Ihre Lernenden sicherzustellen.
Branding anwenden und exportieren
Passen Sie Ihre Inhalte mit Branding-Kontrollen an, fügen Sie Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben hinzu und exportieren Sie dann Ihr poliertes Video für nahtloses Teilen und Kompetenzentwicklung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wissenstransfer und SOPs optimieren

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) in klare, prägnante Video-Tutorials, um das Verständnis und die betriebliche Effizienz der Teams zu verbessern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Trainingsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von ansprechenden Trainingsvideos erheblich, indem es Text in professionelle Videos mit AI-Avataren und lebensechten AI-Sprachausgaben verwandelt. Seine intuitive Plattform und gebrauchsfertige Videovorlagen ermöglichen es L&D-Teams, schnell hochwertige Inhalte für Mitarbeiterschulungen und Kompetenzentwicklung zu produzieren.

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Videoproduktionsplattform für L&D?

HeyGen dient als leistungsstarke AI-Videoproduktionsplattform, die es L&D-Teams ermöglicht, Skripte in dynamische Videoinhalte umzuwandeln, indem sie fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und anpassbare AI-Avatare nutzen. Es bietet robuste Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten, was es ideal für die Erstellung professioneller Talententwicklungs-Videoinhalte macht.

Kann HeyGen helfen, die Wissensretention in der Mitarbeiterschulung zu verbessern?

Ja, HeyGen verbessert die Wissensretention während der Mitarbeiterschulung, indem es Erstellern ermöglicht, hochgradig ansprechende Videoinhalte zu produzieren, die die Aufmerksamkeit effektiver als traditionelle Methoden fesseln. Die visuelle Natur der AI-generierten Videos, perfekt zur Veranschaulichung von SOPs und zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung, trägt zu einem besseren Verständnis und Erinnerungsvermögen der Mitarbeiter bei.

Wie schnell kann ich mit HeyGen gebrandete Videos für die Talententwicklung produzieren?

Mit HeyGen können Sie schnell gebrandete Videos für die Talententwicklung produzieren, indem Sie seine effizienten Videoproduktionstools, anpassbare Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen nutzen. Die Fähigkeiten der Plattform, einschließlich 1-Klick-Übersetzungen, reduzieren die Produktionszeit erheblich und positionieren HeyGen als leistungsstarken Talententwicklungs-Videoersteller.

