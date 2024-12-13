Talententwicklung Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Erstellen Sie sofort ansprechende Mitarbeiterschulungen mit professionellen Vorlagen, keine Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter in einem lebhaften Technologieunternehmen, das sie in die Unternehmenskultur und die wichtigsten Werte einführt. Dieses Video sollte freundliche KI-Avatare zeigen, die Kerninformationen in einem modernen, optimistischen visuellen Stil präsentieren, ergänzt durch eine klare und ermutigende Stimme.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video zur Kompetenzentwicklung, das sich an bestehende Mitarbeiter richtet, die eine neue Funktion innerhalb einer Projektmanagement-Software erlernen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, instruktiv und professionell sein, wobei Text-zu-Video aus einem Skript verwendet wird, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen schnell mit unterstützenden Untertiteln zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Compliance-Training-Video, das für alle Unternehmensmitarbeiter gedacht ist, die jährliche obligatorische Richtlinienaktualisierungen benötigen. Verwenden Sie einen formellen, aber ansprechenden visuellen Stil, ähnlich einer animierten Infografik, unterstützt von einer autoritativen, aber ruhigen Stimme, und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen für eine effiziente Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein motivierendes 50-sekündiges Video, das sich an mittlere Manager und Teamleiter richtet und eine inspirierende Botschaft zur Förderung der Teamzusammenarbeit und des Wachstums vermittelt. Der visuelle Stil sollte filmisch und erhebend sein, mit kraftvollen Stockbildern aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, und mit optimaler Größenanpassung für verschiedene Plattformen exportiert werden, um ein ansprechendes Schulungsvideo zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Talententwicklung Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende Talententwicklungs- und E-Learning-Videos mit KI und optimieren Sie Ihren Schulungsprozess vom Skript bis zum Bildschirm in nur wenigen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Unser Generator verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video, das als Grundlage für effektive Kompetenzentwicklung durch Text-zu-Video-Technologie dient.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihr Material zu präsentieren. Kombinieren Sie sie mit geeigneten Szenen und Vorlagen, um das Engagement der Lernenden für Ihre Mitarbeiterschulung zu erhöhen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachübertragungen und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen KI-Sprachübertragungen, um eine klare Kommunikation sicherzustellen. Wenden Sie das einzigartige Logo und die Farben Ihrer Marke an, um Ihre Lerninhalte visuell konsistent für die Kompetenzentwicklung zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Schließen Sie Ihr Projekt ab und exportieren Sie Ihr ansprechendes Schulungsvideo im gewünschten Seitenverhältnis. Es ist bereit für die nahtlose Integration in Ihr LMS oder zur Verbreitung über verschiedene Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsthemen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche KI-Videos, um das Verständnis für kritische Kompetenzentwicklung und Compliance zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der mühelos hochwertige Schulungsvideos und umfassende E-Learning-Inhalte produziert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es jedem, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, wodurch der Bedarf an traditionellen Bearbeitungsfähigkeiten erheblich reduziert wird.

Kann HeyGen KI-Avatare für effektive Mitarbeiterschulungen und Kompetenzentwicklung nutzen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische KI-Avatare einzusetzen, die Schulungs- und Kompetenzentwicklungsprogramme für Mitarbeiter verbessern. Diese KI-Avatare bieten eine dynamische und konsistente Präsentation für Ihre Talententwicklungsvideos, steigern das Engagement und das Verständnis in allen Lernmodulen.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für die Erstellung von Compliance-Training-Videos aus Text?

HeyGen ist hervorragend darin, Text schnell und effizient in professionelle Compliance-Training-Videos zu verwandeln. Mit seinen robusten Text-zu-Video-Funktionen und ausgefeilten KI-Sprachübertragungen können Sie kritische E-Learning-Inhalte schnell produzieren, eine konsistente Botschaft sicherstellen und wertvolle Zeit bei der Inhaltserstellung sparen.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Fähigkeiten für diverse Onboarding-Videos?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche mehrsprachige Unterstützung und ist damit ein idealer KI-Video-Generator für die Erstellung inklusiver Onboarding-Videos und anderer E-Learning-Inhalte für eine vielfältige globale Belegschaft. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Talententwicklungsinitiativen für jeden Mitarbeiter zugänglich und wirkungsvoll sind, unabhängig von seiner Muttersprache.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo