Ja, HeyGen bietet umfangreiche mehrsprachige Unterstützung und ist damit ein idealer KI-Video-Generator für die Erstellung inklusiver Onboarding-Videos und anderer E-Learning-Inhalte für eine vielfältige globale Belegschaft. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Talententwicklungsinitiativen für jeden Mitarbeiter zugänglich und wirkungsvoll sind, unabhängig von seiner Muttersprache.