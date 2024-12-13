Optimieren Sie die Einstellung mit einem Talent Acquisition Video Maker
Vereinfachen Sie Ihren Einstellungsprozess und ziehen Sie Top-Talente mit AI-Avataren für ansprechende Rekrutierungsvideos an.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Erklärvideo, das darauf abzielt, Ihren Einstellungsprozess für potenzielle Kandidaten, die sich auf die Bewerbungsreise begeben, zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm, einer autoritativen, aber freundlichen Stimme und minimaler, subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um in diesen entscheidenden Rekrutierungsvideos klare und konsistente Anleitungen zu geben.
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video 'Ein Tag im Leben', um Ihre lebendige Unternehmenskultur hervorzuheben, ideal für Berufseinsteiger und frischgebackene Absolventen. Verwenden Sie einen authentischen, lebendigen und ansprechenden visuellen Stil mit fröhlicher, zeitgenössischer Musik und Texten auf dem Bildschirm, die die wichtigsten Vorteile der Zusammenarbeit mit Ihrem Team hervorheben. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um die Erfahrungen verschiedener Teammitglieder zu erzählen und eine moderne und zugängliche Note hinzuzufügen.
Gestalten Sie ein zielgerichtetes 50-Sekunden-Markenvideo, das als innovative Video-Stellenbeschreibung für Nischenkandidaten dient, die sich für spezifische technische Rollen bewerben. Dieses Video muss informativ und prägnant sein, mit kräftigen Unternehmensfarben, professioneller Erzählung und animierten Textüberlagerungen, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um präzise und überzeugende Inhalte direkt aus Ihren Stellenbeschreibungen effizient zu produzieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie ansprechende Rekrutierungsinhalte für soziale Medien.
Produzieren Sie schnell fesselnde Videos für soziale Medien, um Kandidaten anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke zu stärken.
Entwickeln Sie wirkungsvolle Rekrutierungsvideoanzeigen.
Gestalten Sie mühelos kraftvolle Videoanzeigen, um einen breiteren Talentpool zu erreichen und offene Positionen schneller zu besetzen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Talentakquisitionsvideos verbessern?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI Video Generator-Technologie, um HR-Profis dabei zu helfen, überzeugende Talentakquisitionsvideos effizient zu erstellen. Sie können realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um Top-Talente anzuziehen und Ihren Einstellungsprozess zu optimieren.
Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für Arbeitgeber-Branding-Videos?
HeyGen bietet eine leistungsstarke kreative Engine mit vielfältigen Videovorlagen und anpassbaren Branding-Kontrollen. Dies ermöglicht es Ihnen, einzigartige Arbeitgeber-Branding-Videos zu produzieren, einschließlich überzeugender Unternehmenskulturvideos, die die Identität Ihrer Marke wirklich widerspiegeln.
Ist es einfach, ansprechende Rekrutierungsvideos mit HeyGen zu erstellen?
Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Rekrutierungsvideos mit intuitiven Videovorlagen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die keine fortgeschrittenen Bearbeitungsfähigkeiten erfordert. Fügen Sie einfach professionelle Erzählungen mit Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln hinzu, um Kandidaten effektiv zu engagieren.
Kann HeyGen Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Markenvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen mit flexibler Größenanpassung und Exporten zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt überall, wo Sie ihn teilen, professionell und wirkungsvoll aussieht.