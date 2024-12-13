Optimieren Sie die Einstellung mit einem Talent Acquisition Video Maker

Vereinfachen Sie Ihren Einstellungsprozess und ziehen Sie Top-Talente mit AI-Avataren für ansprechende Rekrutierungsvideos an.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen, indem es das einzigartige Arbeitgeber-Branding Ihres Unternehmens präsentiert. Dieses Video sollte moderne, dynamische Visuals mit energetischer, inspirierender Hintergrundmusik und klarem Sounddesign enthalten, um erstklassige Arbeitssuchende und passive Kandidaten anzusprechen, die nach ihrem nächsten Karriereschritt suchen. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um den kreativen Prozess zu starten und ein perfektes Endprodukt zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Erklärvideo, das darauf abzielt, Ihren Einstellungsprozess für potenzielle Kandidaten, die sich auf die Bewerbungsreise begeben, zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm, einer autoritativen, aber freundlichen Stimme und minimaler, subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um in diesen entscheidenden Rekrutierungsvideos klare und konsistente Anleitungen zu geben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video 'Ein Tag im Leben', um Ihre lebendige Unternehmenskultur hervorzuheben, ideal für Berufseinsteiger und frischgebackene Absolventen. Verwenden Sie einen authentischen, lebendigen und ansprechenden visuellen Stil mit fröhlicher, zeitgenössischer Musik und Texten auf dem Bildschirm, die die wichtigsten Vorteile der Zusammenarbeit mit Ihrem Team hervorheben. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um die Erfahrungen verschiedener Teammitglieder zu erzählen und eine moderne und zugängliche Note hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein zielgerichtetes 50-Sekunden-Markenvideo, das als innovative Video-Stellenbeschreibung für Nischenkandidaten dient, die sich für spezifische technische Rollen bewerben. Dieses Video muss informativ und prägnant sein, mit kräftigen Unternehmensfarben, professioneller Erzählung und animierten Textüberlagerungen, um komplexe Informationen effektiv zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um präzise und überzeugende Inhalte direkt aus Ihren Stellenbeschreibungen effizient zu produzieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Talent Acquisition Video Maker funktioniert

Vereinfachen Sie Ihren Einstellungsprozess und ziehen Sie Top-Talente mit ansprechenden Rekrutierungsvideos an, die mühelos erstellt werden und Ihre Arbeitgebermarke mit AI präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie Ihr Rekrutierungsvideo, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen auswählen, die perfekt darauf ausgelegt sind, Ihre Jobangebote effektiv zu präsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihre Botschaft und verbinden Sie sich mit Kandidaten, indem Sie lebensechte AI-Avatare integrieren, um wichtige Informationen zu präsentieren und Ihre Unternehmenskulturvideos zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stärken Sie Ihre Arbeitgebermarke, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und spezifischer Farbpaletten, auf jedes Video anwenden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Finalisieren Sie Ihr Rekrutierungsvideo und exportieren Sie es mit flexibler Größenanpassung, um eine optimale Ansicht und müheloses Teilen auf allen Social-Media-Plattformen und Jobbörsen zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Unternehmenskultur und Mitarbeitererfahrungen hervor

Teilen Sie authentische Mitarbeitererfahrungen und Unternehmenskulturvideos, um Ihre Arbeitgebermarke zu differenzieren und Top-Talente anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Talentakquisitionsvideos verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI Video Generator-Technologie, um HR-Profis dabei zu helfen, überzeugende Talentakquisitionsvideos effizient zu erstellen. Sie können realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um Top-Talente anzuziehen und Ihren Einstellungsprozess zu optimieren.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für Arbeitgeber-Branding-Videos?

HeyGen bietet eine leistungsstarke kreative Engine mit vielfältigen Videovorlagen und anpassbaren Branding-Kontrollen. Dies ermöglicht es Ihnen, einzigartige Arbeitgeber-Branding-Videos zu produzieren, einschließlich überzeugender Unternehmenskulturvideos, die die Identität Ihrer Marke wirklich widerspiegeln.

Ist es einfach, ansprechende Rekrutierungsvideos mit HeyGen zu erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Rekrutierungsvideos mit intuitiven Videovorlagen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die keine fortgeschrittenen Bearbeitungsfähigkeiten erfordert. Fügen Sie einfach professionelle Erzählungen mit Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln hinzu, um Kandidaten effektiv zu engagieren.

Kann HeyGen Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Markenvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen mit flexibler Größenanpassung und Exporten zu optimieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt überall, wo Sie ihn teilen, professionell und wirkungsvoll aussieht.

