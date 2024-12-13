Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für HR-Profis und Personalverantwortliche, die neu in der Branche sind, und bieten Sie einen prägnanten visuellen Leitfaden zur Beherrschung des Talentakquisitionsprozesses. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ mit klaren Grafiken sein, begleitet von einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Bildungsinhalte nahtlos in eine ansprechende Präsentation zu verwandeln.

