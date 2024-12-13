Meistern Sie das Einstellen mit Ihrem Talentakquisitionstraining-Generator

Erhöhen Sie Ihr Rekrutierungstraining und optimieren Sie den Einstellungsprozess mit dynamischen visuellen Leitfäden, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten für ansprechende Lektionen nutzen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für HR-Profis und Personalverantwortliche, die neu in der Branche sind, und bieten Sie einen prägnanten visuellen Leitfaden zur Beherrschung des Talentakquisitionsprozesses. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ mit klaren Grafiken sein, begleitet von einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Bildungsinhalte nahtlos in eine ansprechende Präsentation zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Rekrutierungstrainingsvideo, das speziell auf Unternehmensausbilder und L&D-Abteilungen abzielt und innovative Ansätze zur modernen Rekrutierung demonstriert. Dieses Video sollte einen professionellen, ansprechenden visuellen Stil mit einem zeitgemäßen Soundtrack aufweisen, um ein hochwertiges Lernerlebnis zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Konzepte und Szenarien zu präsentieren und das Training interaktiv und modern zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein spritziges 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Rekrutierungskoordinatoren, das zeigt, wie sie ihren Einstellungsprozess effizient straffen und Outreach-Bemühungen automatisieren können. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit fetten Textüberlagerungen, um die Vorteile hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen, die bei vielbeschäftigten Fachleuten Anklang findet.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein autoritatives 75-Sekunden-Bildungsvideo für angehende HR-Profis und Personen, die berufliche Weiterentwicklung suchen, und erläutern Sie die Wege zum Erwerb eines Professional Certificate in Talent Acquisition. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und lehrreich sein, mit einer ruhigen, informativen Stimme und subtiler Hintergrundmusik. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um klaren Text für alle Zuschauer bereitzustellen und das Verständnis komplexer Themen zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Talentakquisitionstraining-Generator funktioniert

Entwickeln Sie schnell wirkungsvolle Rekrutierungstrainingsvideos mit unserer intuitiven AI-Plattform und stellen Sie sicher, dass Ihr Team mit den neuesten Talentakquisitionsstrategien ausgestattet ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Trainingskurs
Beginnen Sie mit der Auswahl einer relevanten Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek von "Vorlagen & Szenen", um Ihr "Rekrutierungstraining"-Programm effektiv zu strukturieren.
2
Step 2
Schreiben und Generieren von Inhalten
Geben Sie Ihr Skript ein und nutzen Sie unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um dynamisches Schulungsmaterial zu erstellen, das den gesamten "Talentakquisitionsprozess" abdeckt.
3
Step 3
Branding anwenden und verfeinern
Verbessern Sie Ihr Video mit Unternehmensbranding durch "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um es in ein professionelles "Trainingstool" für Ihr Team zu verwandeln.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen des Trainings
Exportieren Sie Ihr fertiges Trainingsvideo einfach in verschiedenen Formaten mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", bereit, Ihr Team über die Gewinnung "qualifizierter Kandidaten" zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Rekrutierungskonzepte vereinfachen

.

Erklären Sie mühelos komplexe Talentakquisitionsprozesse und -strategien, um das Lernen und Verständnis insgesamt zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen Talentakquisition und Rekrutierungstraining?

HeyGen transformiert den Talentakquisitionsprozess und das Rekrutierungstraining, indem es die Erstellung von ansprechenden Videoinhalten mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten ermöglicht. Dieses leistungsstarke Trainingstool hilft dabei, neuen Mitarbeitern und Recruitern konsistente, hochwertige Informationen zu liefern.

Kann HeyGen bei der Erstellung visueller Leitfaden-Videos für die Mitarbeitereinführung helfen?

Absolut. HeyGen dient als hervorragendes Trainingstool zur Erstellung dynamischer visueller Leitfaden-Videos für die Mitarbeitereinführung und HR-Initiativen. Mit anpassbaren Vorlagen & Szenen und Branding-Kontrollen können Sie ein konsistentes und professionelles Erlebnis für neue Mitarbeiter sicherstellen.

Was macht HeyGen zu einer effektiven AI-Recruiting-Plattform für Talent Sourcing?

HeyGen stärkt eine AI-Recruiting-Plattform, indem es Ihnen ermöglicht, schnell personalisierte Videonachrichten für Talent Sourcing zu erstellen und die Kontaktaufnahme zu automatisieren. Nutzen Sie die Sprachgenerierung und Untertitel/Captions, um qualifizierte Kandidaten effektiv zu erreichen und Ihren Einstellungsprozess zu optimieren.

Ist HeyGen geeignet für die Entwicklung von Professional Certificate-Programmen für Rekrutierungsstrategien?

Ja, HeyGen ist ideal für die Entwicklung umfassender Schulungsmaterialien für Professional Certificate-Programme, die sich auf fortgeschrittene Rekrutierungsstrategien konzentrieren. Nutzen Sie dynamische AI-Builder, um skalierbare Videolektionen zu produzieren und sicherzustellen, dass Ihr Team mit den neuesten Fähigkeiten ausgestattet ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo