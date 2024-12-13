Lehrplan-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kursintros

Verwandeln Sie mühelos Ihren Lehrplan in ansprechende Bildungsvideos mit Text-zu-Video aus Skripten, um das Verständnis und die Beteiligung der Studenten zu steigern.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für den Lehrplan, das sich an neue Universitätsstudenten richtet. Verwenden Sie einen zugänglichen AI-Avatar, um Kurserwartungen und wichtige Fristen vorzustellen. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein und helle, akademisch inspirierte Grafiken integrieren, während das Audio eine freundliche, professionelle Stimme mit leichter, ermutigender Hintergrundmusik bietet, um von Anfang an eine hohe Studentenbindung zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für neue Unternehmensmitarbeiter, das ein komplexes technisches Verfahren durch einen detaillierten Text-zu-Video-Prozess von der Skripterstellung erklärt. Dieses informative Video sollte eine saubere, unternehmensgerechte visuelle Ästhetik mit Textüberlagerungen und Diagrammen auf dem Bildschirm verwenden, begleitet von einer klaren, autoritativen AI-generierten Stimme, die jeden Schritt erklärt und die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators für interne Kommunikation demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-sekündiges, ansprechendes Bildungsvideo für Teilnehmer einer Online-Lernplattform, indem Sie eine dynamische Vorlage aus der Bibliothek „Templates & scenes“ verwenden, um die Vorteile eines neuen Moduls hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte lebendig und interaktiv sein, animierten Text und Bewegungsgrafiken nutzen, ergänzt durch eine energiegeladene Stimme, die die Lernenden während des gesamten Kurses fesselt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für bestehende Studenten, das eine Planänderung oder wichtige Kursaktualisierung ankündigt. Dieses Video sollte ein minimalistisches visuelles Design mit schnellen Übergängen und Aufzählungspunkten auf dem Bildschirm aufweisen und eine benutzerdefinierte Voiceover-Generierung nutzen, um die Nachricht klar und direkt zu übermitteln, was es zu einem effizienten Erklärvideo-Tool für dringende Mitteilungen macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Lehrplan-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende Lehrplan-Erklärvideos mit AI, die darauf ausgelegt sind, Studenten zu fesseln und Kurserwartungen zu klären.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärvideo mit AI-Avataren
Geben Sie Ihren Lehrplaninhalt als Skript ein. Wählen Sie einen geeigneten AI-Avatar, um Ihre Informationen zu präsentieren und komplexe Texte sofort in ein ansprechendes visuelles Erklärvideo zu verwandeln.
2
Step 2
Erstellen Sie AI-Voiceovers & Passen Sie an
Nutzen Sie die AI-Sprachgenerierung, um eine klare, natürlich klingende Erzählung für Ihr Video zu erstellen. Passen Sie Texte einfach an, fügen Sie dynamische Animationen hinzu und integrieren Sie Medien aus unserer Bibliothek, um die Beteiligung der Studenten zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel hinzu und verbessern Sie die Visuals
Steigern Sie die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln. Verwenden Sie die benutzerfreundliche Oberfläche, um benutzerdefinierten Text, Grafiken und Animationen hinzuzufügen und sicherzustellen, dass alle wichtigen Lehrplanpunkte effektiv hervorgehoben werden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Bildungsvideo
Überprüfen Sie Ihr Erklärvideo und nehmen Sie letzte Anpassungen vor. Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Bildungsvideo, perfekt formatiert für nahtloses Teilen auf Online-Lernplattformen.

Komplexe Informationen vereinfachen

Zerlegen Sie komplexe Lehrplandetails und komplizierte Kursthemen in leicht verdauliche und ansprechende AI-generierte Videoerklärungen, um das Verständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videogenerierung?

HeyGen bietet den Nutzern eine benutzerfreundliche Oberfläche für die vereinfachte Erstellung von AI-Videos, indem es fortschrittliche AI-Avatare und robuste Text-to-Speech-Technologie nutzt. Dieser AI-Videogenerator verwandelt Ihre Skripte mühelos in professionelle, ansprechende Videos.

Kann HeyGen Bildungsinhalte für Online-Plattformen erstellen?

Ja, HeyGen ist ein herausragender Erklärvideo-Generator, der sich perfekt für die Produktion von ansprechenden Bildungsvideos, Schulungsvideos und Inhalten für Online-Lernplattformen eignet. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und benutzerdefinierten Texte und Animationen, um die Beteiligung der Studenten zu steigern.

Welche Branding- und Anpassungsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch benutzerdefinierten Text und Animationen hinzufügen, präzise Untertitel generieren und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um ein poliertes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen die schnelle Erstellung von Erklärvideos?

Absolut, HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion in Kombination mit seinem effizienten AI-Sprachgenerator beschleunigt die Produktion von hochwertigen Erklärvideos erheblich, einschließlich spezialisierter Lehrplan-Erklärvideos. Erstellen Sie schnell animierte Videos ohne komplexe Bearbeitung.

