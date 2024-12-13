Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das die Grundlagen einer SWOT-Analyse erklärt, zugeschnitten auf Kleinunternehmer und Marketingstudenten, die die grundlegende Geschäftsstrategie verstehen möchten. Das Video sollte helle, ansprechende Visuals enthalten und HeyGens intuitive Vorlagen & Szenen nutzen, um zu zeigen, wie einfach Schlüsselkonzepte präsentiert werden. Eine lebhafte Voiceover-Generierung wird die Zuschauer durch jeden Abschnitt führen und die praktische Anwendung von Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen mit einfacher Datenvisualisierung betonen.

Video Generieren