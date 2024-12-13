Generator für Nachhaltigkeitstrainingsvideos: ESG-Lernen fördern

Vereinfachen Sie Ihre umweltbewussten Schulungsinitiativen. Nutzen Sie fortschrittliches Text-zu-Video aus Skripten für wirkungsvolles Umweltstorytelling.

Zielgerichtet auf neue Unternehmensmitarbeiter, sollte dieses 1-minütige Informationsvideo die zentralen Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens effektiv vorstellen. Der visuelle Stil muss sauber und professionell sein, begleitet von einem einladenden, enthusiastischen Audioton. Um das Wissen zu festigen und einen konsistenten virtuellen Moderator zu gewährleisten, wird das Video die AI-Avatare von HeyGen nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 90-sekündiges Schulungsmodul muss für interne Teams erstellt werden, das sich speziell auf das Verständnis und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks des Unternehmens konzentriert. Mit einer datengesteuerten visuellen Ästhetik, die klare, animierte Grafiken zeigt, wird das Video von einer vertrauenswürdigen und ruhigen Stimme profitieren. Die Sprachausgabe von HeyGen wird genutzt, um komplexe Prozesse klar zu artikulieren und die Datenvisualisierung zugänglicher zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Um die neuesten umweltbewussten Funktionen Ihrer Produkte oder Dienstleistungen hervorzuheben, wird ein überzeugendes 45-sekündiges Werbevideo für Stakeholder und Investoren benötigt. Dieses Stück erfordert einen dynamischen, visuell reichen Stil, komplett mit aufmunternder Hintergrundmusik. Die Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für wirkungsvolle B-Roll-Aufnahmen wird dazu beitragen, fesselnde Nachhaltigkeitsvideos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Für alle Mitarbeiter, die Schulungen zur Einhaltung von Vorschriften benötigen, produzieren Sie ein 2-minütiges Video, das die neuen umweltbezogenen Vorschriften, die für ihre Rollen relevant sind, klar erklärt. Diese Lösung für die Erstellung von Umwelttrainingsvideos erfordert einen autoritativen, aber leicht verständlichen visuellen und audiovisuellen Stil, der Klarheit priorisiert. Die Untertitel-/Untertitelungsfunktion von HeyGen wird prominent genutzt, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Erkenntnisse zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für Nachhaltigkeitstrainingsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Nachhaltigkeitstrainingsvideos mit AI. Verwandeln Sie Ihre Umweltbotschaften in fesselnde Inhalte, die Bewusstsein und Wissensspeicherung fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Nachhaltigkeitsbotschaft. Nutzen Sie die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte in eine dynamische Videogrundlage umzuwandeln und den Prozess des Nachhaltigkeitstrainingsvideo-Generators intuitiv zu gestalten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar als Ihren virtuellen Moderator. Personalisieren Sie sein Aussehen und wählen Sie eine AI-Stimme, um Ihre Schulungsinhalte klar zu vermitteln und sicherzustellen, dass Ihr Umweltstorytelling überzeugend ist.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen, Datenvisualisierungen und vorgefertigten Vorlagen. Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens wie Logos und Farben aus der Medienbibliothek, um Konsistenz zu gewährleisten und ansprechende Inhalte zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Nachhaltigkeitstrainingsvideo, indem Sie Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format. Teilen Sie Ihr professionell produziertes Video, um die Wissensspeicherung zu fördern und Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Nachhaltigkeitsthemen vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe Umweltdaten und -konzepte in leicht verständliche und ansprechende Videoinhalte, um Nachhaltigkeitswissen für alle Lernenden zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung detaillierter Nachhaltigkeitstrainingsvideos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Videogenerator, der die Produktion umfassender Nachhaltigkeitstrainingsvideos vereinfacht. Es ermöglicht Benutzern, Text in professionellen Videoinhalt umzuwandeln, was es einfacher macht, Schulungen zur Einhaltung von Vorschriften abzudecken und komplexe Datenvisualisierungen effektiv zu präsentieren.

Können die AI-Avatare von HeyGen das Umweltstorytelling und die Wissensspeicherung verbessern?

Absolut. Die realistischen AI-Avatare von HeyGen dienen als virtuelle Moderatoren, die das Umweltstorytelling zum Leben erwecken. Diese fesselnden Inhalte helfen, die Wissensspeicherung bei den Teilnehmern zu verbessern und machen Nachhaltigkeitsinitiativen wirkungsvoller.

Welche Branding-Kontrollen stehen zur Anpassung von Nachhaltigkeitsvideos mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Nachhaltigkeitsvideos vollständig anzupassen. Sie können das Logo und die Farben Ihrer Organisation integrieren, um sicherzustellen, dass alle Umwelttrainingsmaterialien perfekt mit Ihrer Markenidentität und umweltbewussten Funktionen übereinstimmen.

Ermöglicht die Plattform von HeyGen eine schnelle Produktion umweltbewusster Schulungsinhalte?

Ja, die intuitive Plattform von HeyGen ist für die schnelle Videoproduktion konzipiert und verkürzt die traditionellen Videobearbeitungszeiten erheblich. Mit vorgefertigten Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen können Sie schnell hochwertige, ansprechende Inhalte für Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen erstellen.

