Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Social-Media-Video, das auf die breite Öffentlichkeit abzielt und das Bewusstsein für den Klimawandel durch wirkungsvolles Storytelling über eine lokale Nachhaltigkeitsinitiative schärft. Der visuelle Stil sollte ansprechend und dynamisch sein, indem reale Aufnahmen mit geschmackvollen Animationen gemischt werden, begleitet von einem inspirierenden und hoffnungsvollen Audioton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Fakten und Handlungsaufforderungen zu präsentieren und Ihren Umweltbotschaften ein nachvollziehbares Gesicht zu geben.
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Studenten und Unternehmensschulungen, das ein komplexes Nachhaltigkeitsthema wie die Kreislaufwirtschaft vereinfacht. Das Video erfordert einen klaren, prägnanten und illustrativen visuellen Stil mit einer hellen Farbpalette, präsentiert von einer freundlichen und sachkundigen AI-Stimme. Beschleunigen Sie den Erstellungsprozess, indem Sie aus HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen auswählen, um eine strukturierte und visuell ansprechende Erzählung zu erstellen.
Erstellen Sie ein lebhaftes 30-sekündiges Social-Media-Inhaltsstück, das das Engagement eines Unternehmens für nachhaltige Praktiken zeigt und sich an Markenanhänger und potenzielle Kunden richtet. Dieses Video sollte eine moderne, schnelle visuelle Ästhetik aufweisen, gepaart mit energetischer Hintergrundmusik und schnellen Schnitten, um wichtige Erfolge hervorzuheben. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität Ihres Videos, indem Sie relevante Visuals direkt aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einfügen, um Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen visuell zu verstärken.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Nachhaltigkeitsbotschaft in den Skripteditor einfügen oder wählen Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen, um Ihre Videoerstellung mit Text-zu-Video aus Skript zu starten.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Visuals
Wählen Sie einen lebensechten AI-Avatar, um Ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Einblicke (ESG) zu präsentieren, und bereichern Sie Ihre Erzählung mit relevanten Stockmedien aus der Bibliothek.
Fügen Sie Branding und Datenvisualisierungen hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensnachhaltigkeitsberichtsvideos durch Branding-Kontrollen mit Ihrer Identität übereinstimmen.
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Laden Sie Ihr poliertes Nachhaltigkeitserklärvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit zur Verbreitung über soziale Medien und interne Kommunikation mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten.

Erstellen Sie überzeugende Videonarrative, um zum Handeln zu inspirieren, Umweltbotschaften zu präsentieren und erfolgreiche Nachhaltigkeitsinitiativen hervorzuheben.

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Nachhaltigkeitserklärvideos. Nutzen Sie Funktionen wie AI-Avatare, Text-zu-Video aus Skript und anpassbare Vorlagen, um wirkungsvolles Storytelling effizient zu gestalten.

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihnen zu helfen, mühelos professionelle ESG-Videos zu erstellen. Erzeugen Sie dynamische Datenvisualisierungen und wirkungsvolle Erzählungen mit AI-Sprachüberlagerungen und einer umfangreichen Medienbibliothek, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensnachhaltigkeitsberichtsvideos herausstechen.

HeyGen bietet intuitive Drag-and-Drop-Tools und eine reiche Auswahl an Vorlagen, um wirkungsvolle Inhalte zur Bewusstseinsbildung über den Klimawandel zu entwickeln. Kombinieren Sie einfach Stockvideos, Animationen und Ihre eigenen Clips, um überzeugende Erzählungen für soziale Medien oder Bildungskampagnen zu erstellen.

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsvideos mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben anzupassen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ankommt. Mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und vielseitigen Vorlagen können Sie Inhalte einfach für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anpassen und so Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen verbessern.

