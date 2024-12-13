HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsvideos mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben anzupassen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ankommt. Mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und vielseitigen Vorlagen können Sie Inhalte einfach für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anpassen und so Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen verbessern.