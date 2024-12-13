Support-Video-Maker: Mühelose Trainings- & Anleitungs-Videos

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommens-Erklärvideo für neue Kunden, das sich an Kleinunternehmer richtet und einen freundlichen und zugänglichen AI-Avatar zeigt, der die wichtigsten Vorteile präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und minimalistisch sein, begleitet von einer klaren, selbstbewussten Stimme, die direkt aus Ihrem Skript generiert wird und betont, wie einfach die Plattform für effektives Video-Storytelling zu nutzen ist.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie einen lebendigen 30-sekündigen Kurzfilm für Social-Media-Marketer, der eine neue Produkteinführung zeigt, maßgeschneidert für Instagram Reels und TikTok. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und energiegeladen sein, wobei dynamische Vorlagen und Szenen verwendet werden, um Produktmerkmale hervorzuheben. Fügen Sie automatisch generierte, eingängige Untertitel hinzu, um die Zuschauer zu fesseln und die Leistungsfähigkeit der schnellen Videoproduktion für Social-Media-Videos zu demonstrieren.
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Testimonial-Video, das sich an kreative Hobbyisten richtet und ihre Reise beim Erlernen einer neuen Fähigkeit teilt. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein und hochwertiges Stockmaterial aus der Mediathek einbeziehen, um die Erzählung zu bereichern. Verwenden Sie eine herzliche Stimme, um eine fesselnde Geschichte zu erzählen, die veranschaulicht, wie einfach es ist, ein Video aus einem einfachen Prompt zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitung.
Entwickeln Sie ein prägnantes 50-sekündiges Tutorial-Video für Marketingteams zur Optimierung ihrer Werbekampagnen, gestaltet mit einem professionellen und sauberen Ästhetik. Dieses Video sollte komplexe Informationen effektiv mit einem AI-Video-Editor vermitteln und sicherstellen, dass alle Inhalte perfekt für verschiedene Plattformen formatiert sind, durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte. Integrieren Sie präzise Untertitel, um Zugänglichkeit und Klarheit für ein globales Publikum zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Support-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos klare und ansprechende Support-Videos, um Ihre Nutzer zu leiten, häufige Fragen zu beantworten und die Kundenzufriedenheit mit AI zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Support-Skripts. Unser AI-Video-Editor kann Ihren Text mühelos in ein professionelles Video verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und generieren Sie natürlich klingende Voiceovers, um Ihre Support-Informationen klar zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie Ihr Markenlogo und Ihre Farben mit Branding-Kontrollen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie dynamische Untertitel zu Ihrem Video hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Videoproduktion und exportieren Sie sie im optimalen Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildungsinhalte erweitern

.

Entwickeln und liefern Sie schnell mehr Bildungskurse mit AI-Videoproduktion, erweitern Sie die Reichweite und bieten Sie wertvolle Unterstützung für ein globales Publikum.

Wie kann HeyGen mein Video-Storytelling mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht kreatives Video-Storytelling, indem es Ihnen erlaubt, AI-Avatare zu generieren, die Ihr Skript sprechen und Ihre Erzählungen zum Leben erwecken. Dieser innovative Ansatz vereinfacht die professionelle Videoproduktion für vielfältige Anwendungen.

Bietet HeyGen Videovorlagen für die schnelle Inhaltserstellung an?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen, die die Videoproduktion für jeden einfach machen. Sie können diese Vorlagen schnell an Ihre Marke und Botschaft anpassen und effizient hochwertige Social-Media-Videos erstellen.

Welche fortschrittlichen Videoproduktionsfunktionen bietet HeyGen für professionelle Ergebnisse?

HeyGen integriert leistungsstarke Videoproduktionsfunktionen wie realistische Voiceovers und dynamische Untertitel, um Ihre Inhalte zu verbessern. Diese Tools sorgen für ein poliertes, professionelles Ergebnis für jedes Projekt und steigern das Engagement auf allen Plattformen.

Kann ich mit HeyGen ein Video aus einem einfachen Prompt erstellen?

Absolut! HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, ein Video aus einem einfachen Prompt zu erstellen. Sie können auch umfangreiches Stockmaterial nutzen, um Ihre generierten Inhalte visuell zu ergänzen, was die kreative Produktion vereinfacht und effizient macht.

