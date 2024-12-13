Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommens-Erklärvideo für neue Kunden, das sich an Kleinunternehmer richtet und einen freundlichen und zugänglichen AI-Avatar zeigt, der die wichtigsten Vorteile präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und minimalistisch sein, begleitet von einer klaren, selbstbewussten Stimme, die direkt aus Ihrem Skript generiert wird und betont, wie einfach die Plattform für effektives Video-Storytelling zu nutzen ist.

