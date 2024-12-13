Support-Tutorial-Video-Ersteller: Einfache Anleitungen & Schulungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Support-Tutorials und Schulungsmaterialien mit AI-Avataren, um das Kundenverständnis zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen ansprechenden 2-minütigen Leitfaden für neue Mitarbeiter zur Navigation durch Unternehmensrichtlinien, der komplexes Schulungsmaterial in ein leicht verständliches Format verwandelt. Zielgruppe sind HR-Abteilungen und neue Mitarbeiter. Das Video sollte einen lehrreichen und freundlichen Ton haben und HeyGens AI-Avatare nutzen, um Informationen dynamisch zu präsentieren, sowie Text-zu-Video aus Skripten für eine effiziente Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Tutorial, das eine neue Funktion für erfahrene Content-Ersteller vorstellt und ihre Effizienz und Wirkung auf Social-Media-Strategien hervorhebt. Dieses dynamische und inspirierende Stück, das für Vermarkter und Kleinunternehmer gedacht ist, sollte lebendige Visuals und schnelle Übergänge nutzen. Maximieren Sie die Reichweite über Plattformen hinweg mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte und verbessern Sie die visuelle Attraktivität mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 90-sekündiges Video, das ein komplexes Software-Update erklärt und als umfassendes Tutorial für bestehende Benutzer dient. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, ideal für Pädagogen, technische Trainer und Produktmanager, sollte eine saubere und professionelle Ästhetik mit einer klaren, autoritativen Sprachgenerierung beibehalten. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Schritte leicht nachvollziehbar und verständlich sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Support-Tutorial-Video-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell klare, professionelle Tutorial-Videos, um den Kundensupport und das Onboarding zu verbessern und komplexe Informationen in ansprechende visuelle Anleitungen zu verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Tutorial-Skript direkt in HeyGen einfügen. Unsere Plattform nutzt die "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie, um Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische Videos zu verwandeln und so effizient die Grundlage Ihrer "Tutorial-Videos" zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", die das Gesicht Ihres Tutorials sein sollen. Diese Avatare liefern Ihr Skript mit natürlich klingenden Sprachübertragungen, wodurch Ihr "AI-Tutorial-Video-Ersteller"-Inhalt zugänglich und professionell wird.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Klarheit hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie automatisch präzise "Untertitel/Captions" generieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt von einem breiteren Publikum verstanden wird, was Ihr Tutorial effektiver und professioneller macht.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Schulungsmaterial
Überprüfen Sie Ihr fertiges Tutorial und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten. Mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" ist Ihr Video bereit, auf jeder Plattform geteilt zu werden und effizient wertvolles "Schulungsmaterial mit AI" für Ihr Publikum zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Support-Snippets

Erstellen Sie schnell ansprechende kurze Videoclips für häufig gestellte Fragen oder kurze Support-Tutorials in sozialen Medien oder Helpdesks.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Tutorial-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in Video zu verwandeln, sodass Benutzer mühelos professionelle AI-Tutorial-Videos und Schulungsmaterial erstellen können. Es umfasst Funktionen wie AI-Avatare und anpassbare Szenen für ein professionelles Endprodukt.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Tutorial-Videos?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatisierte Sprachgenerierung und präzise Untertitel für klare Kommunikation in Ihren Tutorial-Videos. Diese Fähigkeiten gewährleisten Zugänglichkeit und Engagement bei vielfältigen Zielgruppen.

Kann HeyGen zur Erstellung von Support-Tutorial-Videos für verschiedene Anwendungen genutzt werden?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger Support-Tutorial-Video-Ersteller, ideal für die Erstellung von Anleitungsinhalten für Kundensupport, Onboarding und soziale Medien. Seine professionellen Vorlagen vereinfachen den Inhaltserstellungsprozess über verschiedene Plattformen hinweg.

Wie kann HeyGen die Produktion von hochwertigem Schulungsmaterial optimieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertiges Schulungsmaterial effizient mit AI zu produzieren, indem es markenspezifische Vorlagen, Medienbibliotheksunterstützung und einfache Seitenverhältnis-Anpassung bietet. Dies gewährleistet konsistente, professionelle Ergebnisse für all Ihre Tutorial-Videos.

