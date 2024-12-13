Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Schulungsvideo für das interne IT-Support-Team, das einen neuen Software-Installationsablauf demonstriert. Der visuelle Stil sollte klar und professionell sein, wobei Bildschirmaufnahmen jeden Schritt hervorheben, ergänzt durch eine klare, AI-generierte Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Anweisungen zu präsentieren und die komplexen technischen Aufgaben für die Zuschauer zugänglicher und ansprechender zu gestalten.

