Support-Trainingsvideo-Generator zur Reduzierung von Support-Tickets

Reduzieren Sie Support-Tickets und verbessern Sie das Lernen mit KI-Avataren für ein ansprechendes Mitarbeiter-Onboarding.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, um schnell die wesentlichen Onboarding-Verfahren zu verstehen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit dynamischen Grafiken und einer freundlichen, klaren KI-Stimme, die demonstriert, wie HeyGens KI-Avatare das Willkommenserlebnis personalisieren können, um ein effektives Mitarbeiter-Onboarding zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein prägnantes 60-Sekunden-Video für technisches Training vor, das sich an das aktuelle Support-Personal richtet und einen komplexen Leitfaden zur Software-Fehlerbehebung veranschaulicht. Verwenden Sie eine saubere, professionelle Ästhetik mit klaren Bildschirmaufnahmen und leicht verständlicher Text-zu-Video-Erzählung aus dem Skript, um den Wissensaustausch zu vereinfachen und Support-Tickets effizient zu reduzieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, ein lebendiges 30-Sekunden-Video speziell für Kunden zu erstellen, das eine schnelle, visuelle Anleitung zur Lösung häufiger Probleme bietet und dadurch Support-Tickets reduziert. Dieses Video sollte einen hellen, intuitiven visuellen Stil mit animierten Anmerkungen und klarer Sprachgenerierung aufweisen, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen genutzt werden, um eine konsistente und professionelle Markenpräsentation für mühelosen Wissensaustausch zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 50-Sekunden-Video für alle Unternehmensmitarbeiter, das eine neue Compliance-Richtlinienaktualisierung einführt und erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit einem selbstbewussten KI-Avatar, der die wichtigsten Informationen liefert, unterstützt durch zugängliche Untertitel für umfassende Mitarbeiterentwicklung und Compliance-Training.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Support-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle Support-Trainingsvideos mit KI. Vereinfachen Sie komplexe Konzepte und fördern Sie den Wissensaustausch mühelos.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihre Trainingsinhalte oder Ihr Skript in den Editor ein. Unsere generative KI-Plattform wandelt Ihren Text sofort in ein dynamisches Video um, indem sie Text-zu-Video aus dem Skript verwendet.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an den Stil Ihrer Marke an und steigern Sie das Engagement.
3
Step 3
Erweitern Sie mit Sprachübertragungen
Fügen Sie professionelle KI-Sprachübertragungen in verschiedenen Sprachen zu Ihren Trainingsvideos hinzu. Nutzen Sie die Sprachgenerierung, um eine klare und überzeugende Erzählung für alle Lernenden sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihr fertiges Trainingsvideo in verschiedenen Formaten mit Größenanpassung und Exporten herunter oder teilen Sie es direkt auf Ihren Lernplattformen für nahtlose Integration.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte

.

Verwandeln Sie komplexe Support-Themen und technische Anleitungen in klare, prägnante und leicht verständliche KI-Trainingsvideos für einen effektiven Wissenstransfer.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Trainingsvideos?

HeyGens KI-Videogenerator ermöglicht es Benutzern, mühelos ansprechende KI-Trainingsvideos zu erstellen. Sie können Textskripte in Videos mit realistischen KI-Avataren und KI-Sprachübertragungen umwandeln und vorgefertigte Vorlagen nutzen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren.

Kann HeyGen Trainingsvideos für Branding und Engagement anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Video mit umfassenden Branding-Kontrollen anzupassen, um Konsistenz zu gewährleisten. Steigern Sie das Engagement mit fesselndem Inhalt, fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu und nutzen Sie vielfältige Vorlagen und Szenen, um wirkungsvolle Trainingserfahrungen zu schaffen.

Welche Arten von Trainingsinitiativen profitieren von HeyGens Plattform?

HeyGen dient als idealer Support-Trainingsvideo-Generator für verschiedene Initiativen, einschließlich effizientem Mitarbeiter-Onboarding, umfassendem technischem Training und effektivem Wissensaustausch. Durch die Bereitstellung klarer, konsistenter Inhalte können Organisationen sogar zur Reduzierung von Support-Tickets beitragen.

Bietet HeyGen mehrsprachige Fähigkeiten für globales Training?

Als führende generative KI-Plattform bietet HeyGen robuste mehrsprachige Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Trainingsvideos mit KI-Avataren und vielfältigen KI-Sprachübertragungen in mehreren Sprachen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte einem globalen Publikum zugänglich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo