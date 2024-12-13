Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich speziell an kleine Geschäftsinhaber richtet, die von der Kundenbetreuung überfordert sind. Mit einem warmen, ermutigenden visuellen Stil und sanfter, einladender Musik wird dieses Video zeigen, wie ein innovativer "FAQ-Generator" die "Kundenbetreuung" optimiert. Durch die Nutzung von HeyGens AI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion wird es die Reise von endlosen Anfragen zu effizienten, gestärkten Kundeninteraktionen erzählen und die einfache Erstellung umfassender FAQs demonstrieren.

