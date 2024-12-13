Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Kurzvideo, das sich an Kleinunternehmer und Kundenservicemanager richtet und zeigt, wie HeyGen ihre Support-Workflows transformieren kann. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der Lösungen vor einem korporativen, aber zugänglichen Hintergrund präsentiert, begleitet von einer klaren, prägnanten Erzählung. Betonen Sie die einfache Nutzung der KI-Avatare von HeyGen und der Text-zu-Video-Funktion, um konsistente, hochwertige Inhalte für die Automatisierung von Support-Videos zu erstellen.

