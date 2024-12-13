Ihre Lösung für Schulungsvideos zur Lieferkette

Sparen Sie Zeit und erstellen Sie professionelle, ansprechende Schulungsvideos zur Lieferkette mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für Unternehmensausbilder und L&D-Spezialisten entwickelt wurde und zeigt, wie man ansprechende Schulungsvideos zur Lieferkette erstellt, die bei vielfältigen Teams Anklang finden. Der visuelle Stil sollte professionell und ermutigend sein, mit einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die in virtuellen Betriebsszenarien interagieren, gepaart mit einer freundlichen, artikulierten Stimme. Dies betont die nahtlose Integration und konsistente Markenbildung, die durch die AI-Avatare von HeyGen erreicht werden kann.
Erstellen Sie ein zweiminütiges Compliance-Update-Video, das sich an Projektmanager und Betriebsleiter richtet und neue regulatorische Änderungen erklärt, die die globale Logistik innerhalb der Lieferkette betreffen. Der visuelle Stil sollte informativ und datengetrieben sein, mit klaren Grafiken und subtiler Hintergrundmusik, um die Konzentration zu erhalten, während die präzise Voiceover-Generierungsfunktion eine genaue und verständliche Übermittlung kritischer Informationen sicherstellt.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Marketingteams und Content-Ersteller, das ein bedeutendes Update ihres Lieferkettenmanagementsystems ankündigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein, mit hochwertigem, relevantem Stock-Material aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, zusammen mit einer energetischen Erzählung, die zeigt, wie man schnell und effizient Videos in professioneller Qualität für interne Stakeholder erstellt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schulungsvideo-Maker für die Lieferkette funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos zur Lieferkette mit einer AI-Videoplattform, die Text in dynamische visuelle Lektionen verwandelt.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Text-zu-Video-Funktion generiert automatisch ein dynamisches Video und legt den Grundstein für Ihre professionellen Übersichts-Videos zur Lieferkette mit einem Text-zu-Video-Generator.
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihr Skript, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen wählen. Diese ansprechenden visuellen Elemente helfen, komplexe Logistikstrategien zu erklären und machen Ihre Schulung mit AI-Avataren wirkungsvoller.
Step 3
Fügen Sie professionellen Feinschliff hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit einem AI-Synchronsprecher für klare Erzählungen und wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an. Dies gewährleistet konsistente, markenkonforme Inhalte, die bei Ihrem Team über einen AI-Synchronsprecher Anklang finden.
Step 4
Exportieren und teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen oder integrieren Sie es direkt in Ihr Lernmanagementsystem mit unserer LMS-Integration. Liefern Sie ansprechende Videos nahtlos an Ihre Belegschaft über die LMS-Integration.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen und verbessern Sie die Ausbildung zur Lieferkette

Nutzen Sie HeyGen, um komplexe Konzepte der Lieferkette in klare, verständliche und visuell ansprechende AI-gestützte Schulungsvideos zu vereinfachen, um das Verständnis zu erleichtern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht die AI-Videoplattform von HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen nutzt seine fortschrittliche AI-Videoplattform, um den gesamten Videoerstellungsprozess zu vereinfachen. Mit seinem leistungsstarken Text-zu-Video-Generator und realistischen AI-Avataren können Sie Skripte schnell in ansprechende Schulungsvideos verwandeln, ohne umfangreiche Produktionserfahrung zu benötigen.

Kann ich von HeyGen erstellte Schulungsinhalte in mein bestehendes LMS integrieren?

Ja, HeyGen ist mit robusten LMS-Integrationsfunktionen ausgestattet. Sie können Ihre Videos in professioneller Qualität mit SCORM-Exportkompatibilität exportieren, um eine nahtlose Bereitstellung und Verfolgung innerhalb Ihres Lernmanagementsystems für effektive Schulungsprogramme zu gewährleisten.

Welche technischen Anpassungsoptionen gibt es für die Markenbildung von Schulungsmaterialien?

HeyGen bietet umfangreiche technische Anpassungsmöglichkeiten durch anpassbare Vorlagen und intuitive Drag-and-Drop-Bearbeitungsfunktionen. Dies ermöglicht es Ihnen, eine starke Markensteuerung anzuwenden, Ihre spezifischen Logos und Farben zu integrieren und konsistente, markenkonforme Inhalte in all Ihren Schulungsvideos zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung lokalisierter Schulungsvideos für eine globale Belegschaft?

Die AI-Videolösung von HeyGen umfasst umfassende Lokalisierungsfunktionen, um vielfältige Zielgruppen zu erreichen. Sie bietet AI-Synchronsprecher, die Voiceovers in mehreren Sprachen generieren können, und erstellt automatisch Untertitel, um Ihre Schulungsvideos weltweit zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

