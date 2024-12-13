Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln komplexe Lieferkettendaten in ein visuell ansprechendes 45-Sekunden-Datenvisualisierungsvideo, das sich an mittlere Führungskräfte und Stakeholder richtet. Dieses Video sollte dynamische Infografik-ähnliche Visuals enthalten, die mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und Szenen gestaltet wurden, und von einem lebhaften, professionellen Voiceover begleitet werden, das wichtige Leistungskennzahlen für ein schnelles Verständnis und Entscheidungsfindung vereinfacht. Das Ziel ist es, "Fesselnde Visuals" zum Mittelpunkt eines ansonsten trockenen Berichts zu machen.

