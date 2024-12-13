Schnellere Updates erstellen: Ihr Video-Update-Maker für Lieferkettenpartner

Automatisieren Sie Medien-Workflows und optimieren Sie Ihre Update-Erstellung mit unserem intuitiven Online-Video-Maker, unterstützt von AI-Avataren für eine ansprechende Präsentation.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles Update-Video für bestehende Lieferkettenpartner und wichtige Stakeholder, in dem kürzliche operative Meilensteine mit einem konsistenten AI-Avatar von HeyGen für eine einheitliche Botschaft dargestellt werden. Der visuelle und akustische Stil sollte prägnant und informativ sein, wobei ein klarer, fesselnder Voiceover die wesentlichen Entwicklungen im Lieferkettenmanagement hervorhebt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges dynamisches Werbevideo, das sich an interne Teams und potenzielle neue Partner richtet und eine neue Initiative zur Automatisierung von Medien-Workflows ankündigt. Dieses Video sollte eine fröhliche Hintergrundmusik und klare visuelle Hilfsmittel enthalten, die leicht durch die Erstellung von Videoinhalten aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden können, um die Vorteile dieser Effizienzsteigerungen effektiv zu bewerben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das sich an Marketingteams und Vertriebsleiter richtet, um erfolgreiche Kundenbindungs- und Markenbewusstseinsstrategien zu präsentieren. Das Video sollte einen inspirierenden, freundlichen Ton mit energiegeladenen visuellen Elementen haben und HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell überzeugende Videoinhalte zusammenzustellen, die beeindruckende Ergebnisse hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges klares und erklärendes Video für Operationsteams und Content-Ersteller, das einen neuen Prozess innerhalb der digitalen Medienlieferkette beschreibt, der Medien-Workflows optimiert. Der visuelle und akustische Stil sollte ruhig und autoritativ sein, animierte Grafiken einbeziehen und durch HeyGens automatische Untertitel-/Caption-Funktion für Barrierefreiheit sorgen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Update-Maker für Lieferkettenpartner funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Video-Updates für Ihre Lieferkettenpartner, verbessern Sie die Kommunikation und halten Sie alle mit ansprechenden Inhalten informiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Lieferketten-Update-Textes. Die AI-Integration unserer Plattform kann Ihr Skript mühelos in ein dynamisches Video verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und professionellen Vorlagen. Passen Sie Szenen an, um mit Ihrer Marke übereinzustimmen und personalisierte Videoerlebnisse zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding und Medien
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben, und fügen Sie relevante Stockmedien aus unserer umfassenden Medienbibliothek hinzu.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Nutzen Sie unsere Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und Ihre Kommunikationsmaßnahmen im Lieferkettenmanagement zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Video-Updates für Partner

Produzieren Sie schnell ansprechende Videoinhalte und Clips, um wichtige Updates zur Lieferkette effizient an Partner zu verbreiten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von hochwertigen Videoinhalten?

HeyGen ist ein fortschrittliches Online-Video-Maker-Tool, das leistungsstarke AI-Integration nutzt, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht es Nutzern, effizient professionelle Videoinhalte für verschiedene Bedürfnisse zu produzieren, von Marketing bis hin zu interner Kommunikation.

Kann HeyGen zur Verbesserung von Videomarketing-Bemühungen und Kundenbindung eingesetzt werden?

Absolut. HeyGen befähigt Unternehmen, mühelos überzeugende Videomarketing-Materialien zu erstellen, die das Markenbewusstsein und die Kundenbindung steigern. Funktionen wie anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und Voiceover-Generierung sorgen dafür, dass Ihre Videoinhalte wirkungsvoll und markengerecht sind.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Unternehmen, die Medien-Workflows automatisieren müssen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Medien-Workflows zu automatisieren, indem es Werkzeuge wie eine umfangreiche Medienbibliothek, Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einfache Untertitelgenerierung bietet. Diese Funktionen helfen, kreative Asset-Workflows zu optimieren und die effiziente Produktion vielfältiger Videoinhalte ohne umfangreiche manuelle Anstrengungen sicherzustellen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Update-Videos für Lieferkettenpartner und Mitarbeiterschulungen?

Ja, HeyGen ist ein idealer Video-Update-Maker für Lieferkettenpartner, der die schnelle Erstellung informativer Updates mit Text-zu-Video ermöglicht. Es ist auch hervorragend für die interne Kommunikation geeignet, da es Unternehmen hilft, Schulungen und Onboarding für Mitarbeiter durch ansprechende und leicht verständliche Videoinhalte bereitzustellen.

