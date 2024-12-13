Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für Forscher und Studierende, das die wesentlichen "Schlüsselpunkte" aus einem komplexen wissenschaftlichen Artikel präsentiert. Der visuelle Stil sollte sauber und akademisch sein, mit animierten Textüberlagerungen und Datenvisualisierungen, begleitet von einem klaren, informativen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Funktion "Text-to-video from script", um die Zusammenfassung effizient in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln und eine prägnante "Videozusammenfassung" für schnelles Verständnis zu gewährleisten.

