Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das die Reise eines lokalen Cafés von einem kleinen Start-up zu einem beliebten Treffpunkt der Gemeinschaft zeigt und dabei ihre einzigartigen Verkaufsargumente und Kundenbewertungen hervorhebt. Dieses Video, das sich an angehende Kleinunternehmer richtet, sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil mit sanfter Beleuchtung und fröhlicher akustischer Musik aufweisen und die "Text-to-video from script"-Funktion von HeyGen nutzen, um ihre schriftliche Erfolgsgeschichte mühelos in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein prägnantes 90-sekündiges Produkt-Erklärvideo für ein neues SaaS-Feature, das sich an Tech-Startups und Produktmanager richtet, die komplexe Funktionen schnell verstehen möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit animierten UI-Elementen und einem selbstbewussten, professionellen AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile präsentiert. Nutzen Sie die "AI avatars" von HeyGen, um einen glaubwürdigen, ansprechenden Moderator zum Leben zu erwecken, ohne dass ein physisches Shooting erforderlich ist, und optimieren Sie den "AI video maker"-Prozess.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 2-minütiges Schulungsmodul über effektive Strategien für Remote-Arbeit, das für Unternehmensschulungen und Remote-Teams gedacht ist. Das Video sollte einen klaren, informativen visuellen Stil mit zugänglichem Bildschirmtext und einer ruhigen, autoritativen Stimme haben, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte verstanden werden. Verwenden Sie die "Subtitles/captions"-Funktion von HeyGen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und das Lernen zu verstärken, wodurch der "text-to-video generator"-Prozess effizient für die Erstellung detaillierter Inhalte wird.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie die Produktion eines dynamischen 45-sekündigen Werbeclips für eine neue Fitness-Challenge, die sich an Content Creators und Social-Media-Influencer richtet, die ansprechende, plattformspezifische Inhalte benötigen. Der visuelle Stil muss energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und motivierender Musik, optimiert für den schnellen Konsum auf Plattformen wie Instagram Reel. Nutzen Sie die "Aspect-ratio resizing & exports"-Funktion von HeyGen, um das Video mühelos für verschiedene "social media"-Plattformen anzupassen und die Reichweite und das Engagement zu maximieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Erfolgsgeschichten-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Kunden-Testimonials und Geschäftserfolge mühelos in überzeugende, professionelle Videos, die Ihre Wirkung zeigen und bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Erfolgsgeschichte. Unsere Plattform verwendet Ihren Text, um ein Videoskript zu erstellen und bietet professionell geschriebene Skripte als Grundlage für Ihren Inhalt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und dynamischen Vorlagen, um Ihre Geschichte darzustellen. Passen Sie Szenen an, um perfekt zu Ihrer Marke und Botschaft zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Integrieren Sie die Branding-Steuerungen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farbpaletten, und bereichern Sie Ihr Video mit Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek oder Ihren eigenen Uploads.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Erfolgsgeschichten-Video, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen, um es für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video einfach.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie mit Erfolgserzählungen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten in motivierende Inhalte, die bei den Zuschauern Anklang finden und Inspiration und positive Interaktion fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ein "AI video maker" zu werden, indem es Text in ansprechende Videos mit realistischen "AI avatars" und "AI voice generator"-Funktionen verwandelt. Sie können schnell professionellen Inhalt mit Skripten erstellen, was den Prozess äußerst effizient macht.

Welche technischen Steuerungen bietet HeyGen zur Anpassung von Videoprojekten?

HeyGen bietet robuste "branding controls", um Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Nutzer können auch den umfassenden "video editor" verwenden, um Medien zu verwalten, "aspect-ratio resizing" für verschiedene Plattformen anzuwenden und eine reichhaltige "media library" zu nutzen, um ihre Projekte zu verbessern.

Können HeyGen-Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert werden?

Absolut, HeyGen stellt sicher, dass Ihr Inhalt "social media"-bereit ist, indem es Tools wie "aspect-ratio resizing" bietet, um Formate wie "YouTube Shorts" und "Instagram Reel" perfekt anzupassen. Dies ermöglicht eine nahtlose Anpassung über alle Ihre Kanäle hinweg.

Bietet HeyGen Werkzeuge für professionelle Videoverbesserungen wie Untertitel und Voiceovers?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche Funktionen, einschließlich automatischer "subtitles" für Barrierefreiheit und robuster "voiceover generation" für klare Erzählungen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, polierte, hochwertige Videos zu erstellen, ohne komplexe "video editing tools" zu benötigen.

