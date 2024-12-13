Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das die Reise eines lokalen Cafés von einem kleinen Start-up zu einem beliebten Treffpunkt der Gemeinschaft zeigt und dabei ihre einzigartigen Verkaufsargumente und Kundenbewertungen hervorhebt. Dieses Video, das sich an angehende Kleinunternehmer richtet, sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil mit sanfter Beleuchtung und fröhlicher akustischer Musik aufweisen und die "Text-to-video from script"-Funktion von HeyGen nutzen, um ihre schriftliche Erfolgsgeschichte mühelos in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln.

Video Generieren