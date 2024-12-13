Erstellen Sie ein prägnantes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das den Schritt-für-Schritt-Prozess zur Einrichtung eines neuen Abonnementmodells für eine SaaS-Plattform detailliert beschreibt, speziell für Produktmanager und technische Onboarding-Spezialisten. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays, während die Audioaufnahme eine ruhige, selbstbewusste Stimme bietet, die jede Aktion erklärt. Betonen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten schnell Dokumentationen in ein ansprechendes Abonnement-Tutorial-Video umwandeln kann, indem AI-Avatare den Zuschauer durch jede Konfiguration führen.

