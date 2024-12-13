Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, energiegeladenes Erklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGen ihr ultimativer 'Abonnementplan-Videoersteller' sein kann. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Infografikelementen und schnellen Schnitten, während der Ton optimistisch und ermutigend bleibt. Heben Sie die Einfachheit hervor, überzeugende Inhalte zu erstellen, indem Sie hochwertige Visuals direkt aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion generieren, um verschiedene Preispläne ohne Komplexität darzustellen.

