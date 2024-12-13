Wählen Sie Ihren idealen Abonnementplan-Videoersteller

Entdecken Sie flexible Preispläne für unseren AI-Videoersteller; verwandeln Sie mühelos Skripte in beeindruckende Videos mit Text-zu-Video-aus-Skript.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, energiegeladenes Erklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGen ihr ultimativer 'Abonnementplan-Videoersteller' sein kann. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Infografikelementen und schnellen Schnitten, während der Ton optimistisch und ermutigend bleibt. Heben Sie die Einfachheit hervor, überzeugende Inhalte zu erstellen, indem Sie hochwertige Visuals direkt aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion generieren, um verschiedene Preispläne ohne Komplexität darzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, überzeugendes Video, das sich an bestehende HeyGen-Nutzer der kostenlosen Testversion oder des Basisplans richtet und sie dazu ermutigt, ihren Plan auf einen 'Jahresplan' zu 'upgraden'. Der visuelle Stil sollte aspirativ sein und Wachstum demonstrieren, mit dynamischen Übergängen zwischen den Szenen. Die Sprachgenerierungsfunktion sollte eine klare, selbstbewusste Botschaft über erweiterte Funktionen und Werte liefern und betonen, wie das Upgrade größeres kreatives Potenzial und Einsparungen freischaltet.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges, lehrreiches und dennoch ansprechendes Video für Marketingfachleute und Content-Ersteller, die neu im Bereich AI-Video sind, und veranschaulichen Sie die Vorteile von HeyGens 'kostenloser Testversion' und die Flexibilität seiner 'Monatsplan'-Optionen. Der visuelle Stil sollte einladend und demonstrativ sein, mit On-Screen-Text und einer freundlichen Stimme, die den Zuschauer leitet. Zeigen Sie das intuitive Design, indem Sie mit vorgefertigten Vorlagen & Szenen beginnen und klar demonstrieren, wie einfach es ist, Untertitel hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, modernes und elegantes Werbevideo, das für Startups und Marketingteams konzipiert ist und HeyGen als den führenden 'AI-Videoersteller' mit transparenten 'Preisplänen' hervorhebt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit hochmodernen Grafiken und einem energiegeladenen Hintergrundtrack. Nutzen Sie realistische AI-Avatare, um schnell wichtige Botschaften zu vermitteln und die Effizienz der Plattform zu demonstrieren, sowie wie ihre umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung jedes Videoprojekt verbessern kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Abonnementplan-Videoersteller funktioniert

Wählen und verwalten Sie nahtlos Ihr AI-Videoersteller-Abonnement, um leistungsstarke Erstellungstools freizuschalten und Ihre Vision zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Preispläne erkunden
Entdecken Sie die Palette flexibler Preispläne, einschließlich einer kostenlosen Testversion, um Kernfunktionen wie das Erstellen mit professionellen Vorlagen & Szenen zu erleben, bevor Sie sich festlegen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren idealen Plan
Wählen Sie den Monats- oder Jahresplan, der am besten zu Ihren Produktionsbedürfnissen passt, und schalten Sie erweiterte Funktionen wie das Erstellen von Videos mit realistischen AI-Avataren frei.
3
Step 3
Ihr Abonnement upgraden
Upgraden Sie einfach Ihren aktuellen Abonnementplan, wenn Ihre Anforderungen wachsen, und erweitern Sie Ihren verfügbaren Speicher und den Zugang zu mehr Premium-Funktionen.
4
Step 4
AI-gestützte Videos erstellen
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres gewählten Plans, um ansprechende Videos zu erstellen, indem Sie Funktionen wie Text-zu-Video-aus-Skript nutzen, um Ihre Ideen schnell in Visuals zu verwandeln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfahrungen präsentieren

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um den Erfolg von Kunden zu präsentieren, Vertrauen aufzubauen und neue Abonnenten für Ihren Service zu gewinnen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie bietet HeyGen eine wertvolle Erfahrung als Abonnementplan-Videoersteller?

HeyGen befähigt Nutzer, professionelle AI-Videos effizient zu erstellen und bietet eine robuste AI-Videoersteller-Erfahrung, die Ihre Investition maximiert. Unsere Plattform rationalisiert die Videoproduktion mit fortschrittlichen AI-Tools und sorgt für eine wirkungsvolle Inhaltserstellung.

Was macht HeyGen zu einem führenden AI-Videoersteller für diverse Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen zeichnet sich durch fortschrittliche AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität aus, die die Erstellung hochwertiger Inhalte vereinfacht. Es ist ein umfassender Videoersteller, der darauf ausgelegt ist, verschiedene Produktionsanforderungen effizient zu erfüllen.

Kann ich die Fähigkeiten von HeyGen mit einer kostenlosen Testversion erleben?

Ja, HeyGen bietet eine kostenlose Testversion an, um seine leistungsstarken Funktionen zu erkunden, einschließlich Text-zu-Video-aus-Skript und AI-Avatare. Dies ermöglicht es Ihnen, unsere fortschrittlichen AI-Tools zu testen und zu sehen, wie nahtlos Sie hochwertige Videos erstellen können.

Welche Vorteile bietet mir HeyGen als Lösung für AI-Videoersteller?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie Branding-Kontrollen und Unterstützung für verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Als AI-Videoersteller bietet es Effizienz und Qualität für all Ihre Inhaltsbedürfnisse.

