Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer, die neue Abonnementboxen einführen, und heben Sie die Aufregung eines Unboxing-Erlebnisses hervor. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einer Vielzahl von Produktproben, ergänzt durch eine begeisterte, klare Audio-Voiceover. Betonen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierung die Erzählung vereinfacht und wie vorgefertigte Vorlagen und Szenen die Erstellung von ansprechendem Abonnementbox-Video-Content beschleunigen.

