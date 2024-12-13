Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das neue Kunden anspricht und die Aufregung beim Erhalt und Auspacken einer monatlichen Überraschungs-Abonnementbox zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten von glücklichen Kunden, die mit den Produkten interagieren, untermalt von einem modernen, mitreißenden Popsoundtrack. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um eine fesselnde Erzählung zu erzeugen, die den einzigartigen Wert des Abonnementbox-Promo-Video-Generators hervorhebt und es einfach macht, ansprechende Inhalte zu erstellen.

Video Generieren