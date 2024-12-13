HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Produktion von sozialbereiten Inhalten zu helfen, die für Plattformen wie Instagram Reels und YouTube Videos optimiert sind. Es unterstützt die Anpassung des Seitenverhältnisses und flexible Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf jedem Social-Media-Feed perfekt aussehen. Diese Fähigkeit macht HeyGen zu einem idealen Online-Video-Editor für wirkungsvolle digitale Kampagnen.