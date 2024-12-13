Studien-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde How-to-Inhalte

Verwandeln Sie Ihr Wissen in klare, professionelle How-to-Videos mit AI-Mensch-Avataren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Video-Tutorial für angehende Online-Kurs-Ersteller, das zeigt, wie komplexe Themen in klare, schrittweise Anleitungen zerlegt werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit dynamischem On-Screen-Text und Grafiken, während der Ton eine lebhafte, klare Erzählung bietet. Betonen Sie, wie einfach es ist, ein geschriebenes Skript mit HeyGens "Text-to-video from script" und "Voiceover generation" in ein vollständiges Video zu verwandeln, um ein poliertes Endprodukt ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges How-to-Video für Hobbyisten oder Bastelbegeisterte, das ein einfaches DIY-Projekt zeigt. Der visuelle Stil sollte lebendig und praxisnah sein, mit Nahaufnahmen des Prozesses, ergänzt durch einen freundlichen und ermutigenden Ton. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, ansprechende visuelle Elemente aus HeyGens "Media library/stock support" auszuwählen und die gesamte Erzählung mit vorgefertigten "Templates & scenes" zu strukturieren, um Bastelanleitungen für jedes Fähigkeitsniveau zugänglich und unterhaltsam zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Produkt-Tutorial für neue Software-Anwender, das sie durch eine bestimmte Funktion oder Eigenschaft führt. Das Video sollte einen modernen und professionellen visuellen Stil haben, mit klaren Bildschirmaufnahmen und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Zeigen Sie die Leistungsfähigkeit der Verwendung von HeyGens "AI avatars", um klare, prägnante Erklärungen zu liefern, die durch automatisch generierte "Subtitles/captions" weiter verbessert werden, um Zugänglichkeit und Verständnis für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Marketing-Teams, das zeigt, wie man ein gutes Tutorial-Video für ein neues Produktmerkmal oder eine Dienstleistung erstellt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und unternehmensfreundlich sein, mit fließenden Übergängen und einem überzeugenden, informativen Audiotrack. Veranschaulichen Sie die Flexibilität von HeyGens "Templates & scenes", um schnell eine überzeugende Erzählung zusammenzustellen, und betonen Sie die Anpassungsfähigkeit für verschiedene Plattformen durch die Nutzung von "Aspect-ratio resizing & exports" für soziale Medien oder Präsentationen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Tutorial-Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde How-to- und Anleitungsvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform. Erstellen Sie professionelle Tutorials ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer schrittweisen Anleitungen. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video, was es einfach macht, klare Tutorial-Videos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Tutorial zu präsentieren und Ihrem Anleitungsinhalt eine menschliche Note und professionellen Glanz zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie eine professionelle Voiceover hinzu
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit einem natürlichen, AI-generierten Voiceover, das eine klare und ansprechende Erzählung für Ihre schrittweisen Anleitungen gewährleistet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Generieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges Tutorial-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über Plattformen, um Ihr Publikum effektiv zu schulen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Konzepte klären

.

Zerlegen Sie herausfordernde Themen in klare, verständliche AI-Tutorial-Videos, um Lernen für alle zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Video-Tutorials zu erstellen?

HeyGens AI-Video-Generator vereinfacht die Erstellung hochwertiger How-to-Videos. Nutzen Sie intuitive Video-Vorlagen und AI-Mensch-Avatare, um klare, schrittweise Anleitungen zu liefern, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung meiner Tutorial-Video-Inhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre Tutorial-Videos mit Logos und Markenfarben anzupassen. Sie können auch eine Vielzahl von Video-Vorlagen, Stock-Medien und animierten Untertiteln nutzen, um Ihre Inhalte einzigartig und ansprechend zu gestalten.

Sind Videobearbeitungskenntnisse erforderlich, um ein gutes Tutorial-Video mit HeyGen zu erstellen?

Es sind keine Videobearbeitungskenntnisse erforderlich, um hervorragende Tutorial-Videos mit HeyGen zu erstellen. Unsere AI-Videoerstellungsplattform ermöglicht es Ihnen, Videos direkt aus Text zu generieren und einen AI-Avatar auszuwählen, um Ihre Inhalte mühelos zu präsentieren.

Kann ich einen AI-Mensch-Avatar in meine HeyGen-Produkt-Tutorials integrieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Mensch-Avatare einfach hinzuzufügen, um Ihre Produkt-Tutorials und Erklärvideos zu erzählen. Dies erhöht das Engagement und die Professionalität und bietet eine dynamische Möglichkeit, Ihre Botschaft zu übermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo