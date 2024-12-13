Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Video-Tutorial für angehende Online-Kurs-Ersteller, das zeigt, wie komplexe Themen in klare, schrittweise Anleitungen zerlegt werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit dynamischem On-Screen-Text und Grafiken, während der Ton eine lebhafte, klare Erzählung bietet. Betonen Sie, wie einfach es ist, ein geschriebenes Skript mit HeyGens "Text-to-video from script" und "Voiceover generation" in ein vollständiges Video zu verwandeln, um ein poliertes Endprodukt ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu gewährleisten.

