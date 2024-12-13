Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos für Schüler

Ermöglichen Sie Schülern und Lehrern, mit fesselnden Bildungsinhalten zu arbeiten. Verwandeln Sie Lehrpläne in ansprechende Videos mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges personalisiertes Lernmodul vor, das für Universitätsstudenten entwickelt wurde und ein spezifisches Software-Tool demonstriert. Der Ton sollte lehrreich, aber zugänglich sein, mit einem professionellen, aber freundlichen visuellen Stil und ambienter Hintergrundmusik. Dieses Modul sollte HeyGens AI-Avatare nutzen, um das Material ansprechend zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine lebendige 30-sekündige Unterrichtsressource für Grundschüler, die eine grundlegende mathematische Operation lehrt. Das Video sollte hell und farbenfroh sein, mit einfachen Grafiken und einer fröhlichen, leicht verständlichen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine konsistente und hochwertige Erzählung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein prägnantes 90-sekündiges, lehrplanorientiertes Video für Lehrer, die sich in neuen Lehrmethoden weiterbilden. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, autoritativ und minimalistisch sein, mit Fokus auf die wichtigsten Informationen und einer ruhigen Erzählung. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für alle Inhalte integrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Schulungsvideos für Schüler funktionieren

Ermöglichen Sie Lehrern und motivieren Sie Schüler, indem Sie dynamische, personalisierte Videolektionen erstellen, die Lernergebnisse verbessern und als wertvolle Unterrichtsressourcen dienen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Unterrichtsskript
Entwickeln Sie Ihren Lehrplan in ein klares Skript. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren Text mühelos zu transformieren und effizient Lektionen zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Videoinhalte zu präsentieren. Dies personalisiert das Lernerlebnis und macht es für Schüler ansprechender.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie Ihre Bildungsinhalte mit relevanten visuellen und akustischen Elementen. Fügen Sie einfach "Untertitel/Captions" hinzu, um Ihre Videos für alle Lernenden zugänglich und wirkungsvoll zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Bereiten Sie Ihre Schulungsvideos für Schüler für jede Plattform vor. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um sie nahtlos in Unterrichtsressourcen oder Lernmanagementsysteme zu integrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Lebendige Fachvisualisierung

Verwandeln Sie komplexe oder abstrakte Themen in lebendige, einprägsame AI-gestützte Videogeschichten, die das Lernen für Schüler ansprechend und zugänglich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Schulungsvideos für Schüler verbessern?

HeyGen nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um effizient ansprechende Schulungsvideos für Schüler zu erstellen. Dies ermöglicht es Lehrern, hochwertige Bildungsinhalte mühelos zu entwickeln.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen Lehrern zur Erstellung von Unterrichtseinheiten?

HeyGen bietet intuitive Vorlagen und Szenen sowie Sprachgenerierung und Untertitel-Funktionen, die es Lehrern ermöglichen, schnell Unterrichtseinheiten zu erstellen. Diese Ressourcen vereinfachen die Produktion lehrplankonformer Videos für Schüler.

Kann HeyGen personalisierte Lerninitiativen unterstützen?

Absolut, HeyGens AI-gestützte Unterstützung ermöglicht die schnelle Erstellung vielfältiger Videoinhalte, die auf personalisierte Lernstile zugeschnitten sind. Lehrer können Videos schnell an die individuellen Bedürfnisse der Schüler anpassen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verwaltung von Bildungsinhalten?

HeyGen vereinfacht die Verwaltung von Bildungsinhalten durch Bereitstellung von Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Mediathek zur Erstellung kohärenter Unterrichtsressourcen. Lehrer können ihre Videos einfach in Playlists für Schüler organisieren.

