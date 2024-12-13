Erstellen Sie ein 45-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Universitätsstudenten. Der visuelle Stil sollte professionell, aber einladend sein und verschiedene AI-Avatare zeigen, die den Zuschauern die wichtigsten Campus-Ressourcen vorstellen. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und klare Sprachsynthese, um einen freundlichen, informativen Ton zu vermitteln, der neuen Studenten das Gefühl gibt, unterstützt und auf ihre akademische Reise vorbereitet zu sein.

Video Generieren