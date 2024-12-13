Studententestimonial-Videoersteller zur Steigerung der Einschreibungen

Erstellen Sie mühelos überzeugende Studententestimonial-Videos aus geschriebenen Skripten mit Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Marketingbemühungen zu verstärken.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Studententestimonial-Video für zukünftige Studierende, das sich auf den 'Aha!'-Moment eines Studenten konzentriert, der zu seiner Leidenschaft führte. Verwenden Sie einen inspirierenden und authentischen visuellen und audiovisuellen Stil, um ihre einzigartige Erfolgsgeschichte zu teilen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ihre schriftliche Erzählung mühelos in ein fesselndes visuelles Stück zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Testimonial-Video für Schüler, die spezifische akademische Programme erkunden. Zeigen Sie das lebendige Campusleben und das engagierte Lehrpersonal in einem dynamischen und ansprechenden visuellen und audiovisuellen Stil. Verwenden Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um zu zeigen, wie die Studierenden im Programm aufblühen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Rekrutierungsvideo für internationale Bewerber und deren Eltern, das eine warme, einladende und beruhigende Atmosphäre mit professionellen visuellen Elementen und einem einfühlsamen Audioton darstellt. Betonen Sie die unterstützende Gemeinschaft für das Hochschulmarketing. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um vielfältige Fakultätsmitglieder oder Alumni zu repräsentieren, die ermutigende Botschaften teilen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Studententestimonial-Video für Industriepartner und potenzielle Arbeitgeber, das den beruflichen Erfolg eines Absolventen und die erworbenen praktischen Fähigkeiten hervorhebt. Verwenden Sie einen professionellen, inspirierenden visuellen Stil und einen eindrucksvollen Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um die Reise und Erfolge des Studenten klar zu artikulieren, als ein leistungsstarkes Werkzeug zur Erstellung von Studententestimonial-Videos.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Studententestimonial-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Studententestimonial-Videos, die Erfolgsgeschichten präsentieren und Ihr Hochschulmarketing mit AI-gestützten Tools verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie die Erfolgsgeschichte Ihres Studenten in den Skripteditor einfügen und die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um die Grundlage Ihres Testimonial-Videos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihren Studenten oder Erzähler visuell darzustellen.
3
Step 3
Erzeugen Sie dynamische Sprachüberlagerungen
Nutzen Sie die fortschrittliche Sprachgenerierung, um natürlich klingende Audios in verschiedenen Sprachen und Akzenten hinzuzufügen, damit Ihr Studententestimonial bei einem breiteren Publikum Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Teilen und laden Sie Ihr poliertes Testimonial-Video in mehreren Formaten einfach herunter, bereit zur Nutzung in sozialen Medien, auf Ihrer Website oder in Marketingkampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochleistungsfähige Videoanzeigen erstellen

.

Verwandeln Sie Studententestimonials in hochleistungsfähige Videoanzeigen, um potenzielle Studierende effektiv zu erreichen und zu begeistern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung überzeugender Studententestimonial-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Entwicklung wirkungsvoller Erfolgsgeschichten von Studierenden. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Vorlagen, um Ihre Studentenerzählungen zum Leben zu erwecken und ein fesselndes Storytelling ohne komplexe Videobearbeitung zu gewährleisten.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung professioneller Testimonial-Videos?

HeyGen bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter AI-Sprachüberlagerungen und automatische Untertitel, um Ihr Erlebnis bei der Erstellung von Testimonial-Videos zu verbessern. Sie können auch die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schnell polierte Inhalte zu erstellen.

Warum ist HeyGen eine ideale Lösung für das Hochschulmarketing und Testimonial-Videos?

HeyGen ist speziell darauf ausgelegt, die Marketingbemühungen im Hochschulbereich zu unterstützen, indem es die effiziente Erstellung authentischer Testimonial-Videos ermöglicht. Teilen und laden Sie Ihre Videos einfach für verschiedene Plattformen herunter, um die Reichweite Ihrer Institution zu erhöhen.

Kann ich vorgefertigte Vorlagen verwenden, wenn ich Testimonial-Videos mit HeyGen erstelle?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die es einfach machen, professionelle Testimonial-Videos für jeden Zweck zu erstellen. Diese Vorlagen optimieren Ihren Arbeitsablauf und ermöglichen eine schnelle Erstellung von Videos mit nativer Wirkung.

