Bildungs-Videoersteller für Schüler & Lehrer

Erstellen Sie beeindruckende Videos für projektbasiertes Lernen mit Leichtigkeit. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen & Szenen, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken, ohne Videokenntnisse zu benötigen.

488/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Haben Sie Schwierigkeiten, ein überzeugendes 60-sekündiges Erklärvideo für Ihre Klassenpräsentation zu erstellen? Stellen Sie sich ein visuell beeindruckendes, leicht verständliches Tutorial für Universitätsstudenten vor, präsentiert mit einer ruhigen, artikulierten Stimme, die HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um wichtige Punkte effektiv zu veranschaulichen. Diese Videoerstellungsplattform vereinfacht den Prozess und ermöglicht es jedem, polierte Erklärvideos mit professionellen visuellen Effekten zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges interaktives Video für Schüler der Mittelstufe, das einen lebendigen und inspirierenden visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik bietet und ein historisches Ereignis klar präsentiert. Mit HeyGen können Schüler Vorlagen und Szenen einfach anpassen, um ihre Lernmaterialien ansprechend und zugänglich zu gestalten, einschließlich automatischer Untertitel, um das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Wie kann ein Schüler ein komplexes Forschungspapier effektiv in ein fesselndes 40-sekündiges Video für seine Mitschüler zusammenfassen? Stellen Sie sich eine elegante, moderne visuelle Präsentation mit einer professionellen, prägnanten Stimme vor, die perfekt auf College-Studenten zugeschnitten ist und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um schriftliche Inhalte nahtlos in ein poliertes Video zu verwandeln. Dies hilft, akademische Informationen klar und einprägsam zu vermitteln und ein tieferes Verständnis für projektbasierte Lernthemen zu fördern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Videoersteller für Schülerressourcen funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Bildungs-Videos, indem Sie AI-gestützte Tools und intuitives Design nutzen, ohne vorherige Videokenntnisse zu benötigen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen auswählen. Dies bietet einen strukturierten Ausgangspunkt und macht die Videoerstellung für alle zugänglich.
2
Step 2
Passen Sie mit Medienressourcen an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Text, Bilder und Audio integrieren. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um perfekte visuelle und akustische Inhalte zu finden, die sicherstellen, dass Ihr Inhalt ansprechend und markengerecht ist.
3
Step 3
Erstellen Sie AI-verbesserte Inhalte
Verwandeln Sie Ihre Skripte in fesselnde visuelle Inhalte, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen. Diese Fähigkeit erweckt Ihre Bildungsinhalte mühelos zum Leben und macht komplexe Themen leicht verständlich.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr bereit zum Teilen Video
Bereiten Sie Ihr Video zum Teilen vor, indem Sie automatisch Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie Ihr fertiges Bildungs-Video einfach, bereit zur Verteilung an Schüler und Lehrer.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildungsinhalte animieren

.

Verwandeln Sie komplexe Themen und historische Ereignisse in fesselnde animierte Videos, die das Lernen für alle Schüler lebendig und einprägsam machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde animierte Videos ohne Vorkenntnisse zu erstellen?

HeyGen ist eine intuitive, AI-gestützte Videoerstellungsplattform, die für jeden konzipiert ist, selbst für diejenigen, die keine Videokenntnisse haben. Sie können atemberaubende animierte Videos einfach durch die Nutzung vorgefertigter Vorlagen und einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche erstellen.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für meine Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsoptionen, um Ihre Videos einzigartig zu machen. Sie können jeden Aspekt mit Branding-Kontrollen personalisieren, auf eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek zugreifen und Szenen anpassen, um Ihrer spezifischen Vision zu entsprechen.

Nutzt HeyGen AI für eine effiziente Videoproduktion?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Videoerstellung, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Unsere Plattform bietet realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die Skripte mühelos in professionelle Videos verwandeln.

Kann HeyGen als Bildungs-Videoersteller für Lehrer und Schüler genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Bildungs-Videoersteller, perfekt für sowohl Lehrer als auch Schüler. Es vereinfacht die Erstellung von fesselnden Erklärvideos und interaktiven Inhalten und fördert dynamisches, projektbasiertes Lernen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo