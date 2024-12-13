Studenten-Rekrutierungsvideo-Macher: Top-Talente anziehen

Erstellen Sie schnell professionelle Studenten-Rekrutierungsvideos mit AI-Avataren, die Eindruck machen.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges Rekrutierungsvideo für Schüler, das die besten Fähigkeiten und die Leidenschaft eines aufstrebenden Highschool-Athleten für seinen Sport zeigt, um College-Trainer und Scouts anzusprechen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und professionell sein, ergänzt durch ein inspirierendes Voiceover, das einfach mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert werden kann, um sicherzustellen, dass ihr Fähigkeiten-Video heraussticht.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges AI-Video für ein Universitäts-Sportprogramm, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen, indem es Einrichtungen, akademische Unterstützung und Teamkameradschaft hervorhebt. Dieses Video, das sich an potenzielle Studentensportler und deren Eltern richtet, sollte eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit einer einladenden und selbstbewussten Erzählung aufweisen, wobei HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo für eine Zulassungsabteilung, das sich auf das lebendige Campusleben und einzigartige akademische Möglichkeiten konzentriert, speziell für Highschool-Schüler, die College-Optionen erkunden. Das Video benötigt einen warmen, authentischen visuellen Stil mit einem freundlichen, zugänglichen Voiceover, zum Leben erweckt durch diverse studentische AI-Avatare, die mit HeyGen erstellt wurden, um den Inhalt hochgradig nachvollziehbar zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 75-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an internationale Studentensportler und deren Familien richtet und die globale Gemeinschaft und Unterstützungssysteme der Institution betont. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, überzeugend und autoritativ sein, wobei HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion genutzt wird, um Barrierefreiheit und klare Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Studenten-Rekrutierungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach wirkungsvolle Studenten-Rekrutierungsvideos mit unserer intuitiven Plattform, die Ihnen hilft, bei College-Trainern und Rekrutierern hervorzustechen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Starten Sie Ihr Rekrutierungsvideo-Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen wählen oder entscheiden Sie sich dafür, Ihr Video von Grund auf neu zu erstellen, um volle Anpassungsmöglichkeiten zu haben. Unsere Vorlagen vereinfachen den Erstellungsprozess.
2
Step 2
Laden Sie Ihr Filmmaterial und Ihren Text hoch
Laden Sie einfach Ihre persönlichen Videoclips, Spielmaterial und Highlight-Reels hoch. Integrieren Sie Ihr Skript und verwandeln Sie es mit unseren intuitiven Bearbeitungsfunktionen in ansprechenden Videoinhalt.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Funktionen
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit leistungsstarken AI-Funktionen. Generieren Sie ein AI-generiertes Voiceover aus Ihrem Skript oder fügen Sie professionelle Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Rekrutierungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten. Unsere Plattform unterstützt die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, sodass Sie Ihr Video für verschiedene soziale Medienplattformen optimieren und direkt an College-Trainer senden können.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolgsgeschichten von Studenten hervor

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um Erfolgsgeschichten von Studenten und Alumni zu präsentieren, zukünftige Bewerber zu inspirieren und Vertrauen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen ideal für die Erstellung ansprechender Studenten-Rekrutierungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos auffällige Studenten-Rekrutierungsvideos zu produzieren. Nutzen Sie unsere AI-Video-Funktionen, einschließlich Text-zu-Video aus Skript und AI-generiertem Voiceover, um professionellen und ansprechenden Inhalt zu erstellen, der Aufmerksamkeit erregt.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Rekrutierungsvideo-Vorlagen in HeyGen?

HeyGen bietet eine Reihe anpassbarer Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Rekrutierungsvideos zu personalisieren. Integrieren Sie einfach Ihre eigenen Medienbibliotheks-Assets, wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an und passen Sie die Seitenverhältnisse an verschiedene Plattformen an.

Wie verbessern HeyGens AI-Funktionen die Qualität von Rekrutierungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und ausgefeilter AI-generierter Voiceovers, um Ihren Rekrutierungsinhalt zu verbessern. Unsere Plattform generiert auch automatisch Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von sportlichen Rekrutierungs- und Fähigkeitenvideos?

Absolut, HeyGen ist ein hervorragender Online-Video-Macher für die Produktion hochwertiger sportlicher Rekrutierungs- und Fähigkeitenvideos. Integrieren Sie einfach Ihr Spielmaterial oder vorhandene Videoclips aus Ihrer Medienbibliothek, um ein überzeugendes Highlight-Video für College-Trainer zu erstellen.

