Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Dieses 60-Sekunden-Narrativ ist perfekt für Pädagogen, die ihre Schüler mit dem HeyGen-Klassenraum-Videomacher inspirieren möchten. Es richtet sich an Lehrer und Schüler und demonstriert, wie man die Funktionen der Bildschirmaufnahme und Medienbibliothek der Plattform nutzt, um fesselnde Bildungsinhalte zu erstellen. Der visuelle Stil ist klar und informativ, mit einem Schwerpunkt auf kollaborativer Videobearbeitung, die es den Schülern ermöglicht, ihre Ideen und Kreativität einzubringen. Das Video betont auch die Einfachheit der Nutzung von Text-zu-Video vom Skript bis hin zur Vereinfachung des Videoproduktionsprozesses.
Ein 30-Sekunden-Video, das für technikaffine Studierende konzipiert wurde, die darauf erpicht sind, die technischen Aspekte der Videoproduktion zu erforschen. Dieses Video hebt die Fähigkeiten des HeyGen-Videoproduktionswerkzeugs hervor, wie das Anpassen des Seitenverhältnisses und das Exportieren, um sicherzustellen, dass ihre Projekte poliert und professionell sind. Die Zielgruppe sind Studierende, die sich für digitale Medien und Videoproduktion interessieren. Der visuelle Stil ist schick und modern, mit einem Fokus auf die technischen Funktionen, die HeyGen zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Erstellung von Bildungsvideos machen.
In diesem 45-Sekunden-Video können Schüler und Pädagogen die Vorteile des Einsatzes von HeyGen's Bildungsvideomacher für kollaborative Projekte entdecken. Die Zielgruppe umfasst sowohl Schüler als auch Lehrer, die Kreativität und Teamarbeit schätzen. Das Video zeigt den Einsatz von Untertiteln/Beschriftungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und des Verständnisses, mit einem visuellen Stil, der ansprechend und farbenfroh ist. Die Erzählung betont die Fähigkeit der Plattform, Echtzeit-Kollaboration zu unterstützen, was sie zu einer idealen Wahl für Gruppenprojekte und interaktive Lernerfahrungen macht.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen befähigt Schüler und Pädagogen mit einem vielseitigen Werkzeug zur Videokreation, ideal für die Erstellung fesselnder Projektvideos von Schülern und zur Bereicherung des Lernerlebnisses im Klassenzimmer. Mit Funktionen wie kollaborativer Videobearbeitung und interaktiven Videofähigkeiten vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Bildungsinhalten.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie weltweit mehr Lernende.
Leverage HeyGen to develop comprehensive educational videos that expand your reach and impact in the classroom.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Training mit KI.
Enhance student engagement and retention by using HeyGen's AI-powered tools to create captivating and interactive educational videos.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Projektvideos von Studenten verbessern?
HeyGen bietet einen leistungsstarken Videoersteller für Schülerprojekte, der es Schülern ermöglicht, mit Hilfe von KI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten fesselnde Videos zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen und Szenen können Schüler ihre kreativen Ideen leicht zum Leben erwecken.
Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die Erstellung von Videos im Klassenzimmer?
HeyGen ist ein hervorragender Videoersteller für den Unterricht, der Werkzeuge wie Sprachgenerierung und Untertitel bietet, um Lehrinhalte zu verbessern. Die Funktion zur Echtzeit-Kollaboration ermöglicht es Lehrern und Schülern, nahtlos an Videoprojekten zusammenzuarbeiten.
Kann HeyGen die gemeinsame Videobearbeitung unterstützen?
Ja, HeyGen unterstützt kollaboratives Videobearbeiten mit Funktionen wie Echtzeit-Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Medienbibliothek. Dies erleichtert es Teams, gemeinsam an Videoprojekten zu arbeiten und sorgt für einen reibungslosen und effizienten Bearbeitungsprozess.
Welche technischen Werkzeuge bietet HeyGen für die Videoproduktion an?
HeyGen bietet ein umfassendes Werkzeug zur Videokreation mit technischen Funktionen wie Bildschirmaufnahme und Anpassung des Seitenverhältnisses. Diese Werkzeuge, kombiniert mit Branding-Optionen, ermöglichen es den Nutzern, professionelle Videos zu erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.