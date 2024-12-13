Studenten- Projekt Video Maker: Kreativität im Klassenzimmer entfalten

Befähigen Sie Schüler mit einem Bildungsvideomacher, der KI-Avatare für einbindende und interaktive Lernerfahrungen verwendet.

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Aufforderung 1
Dieses 60-Sekunden-Narrativ ist perfekt für Pädagogen, die ihre Schüler mit dem HeyGen-Klassenraum-Videomacher inspirieren möchten. Es richtet sich an Lehrer und Schüler und demonstriert, wie man die Funktionen der Bildschirmaufnahme und Medienbibliothek der Plattform nutzt, um fesselnde Bildungsinhalte zu erstellen. Der visuelle Stil ist klar und informativ, mit einem Schwerpunkt auf kollaborativer Videobearbeitung, die es den Schülern ermöglicht, ihre Ideen und Kreativität einzubringen. Das Video betont auch die Einfachheit der Nutzung von Text-zu-Video vom Skript bis hin zur Vereinfachung des Videoproduktionsprozesses.
Aufforderung 2
Ein 30-Sekunden-Video, das für technikaffine Studierende konzipiert wurde, die darauf erpicht sind, die technischen Aspekte der Videoproduktion zu erforschen. Dieses Video hebt die Fähigkeiten des HeyGen-Videoproduktionswerkzeugs hervor, wie das Anpassen des Seitenverhältnisses und das Exportieren, um sicherzustellen, dass ihre Projekte poliert und professionell sind. Die Zielgruppe sind Studierende, die sich für digitale Medien und Videoproduktion interessieren. Der visuelle Stil ist schick und modern, mit einem Fokus auf die technischen Funktionen, die HeyGen zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Erstellung von Bildungsvideos machen.
Aufforderung 3
In diesem 45-Sekunden-Video können Schüler und Pädagogen die Vorteile des Einsatzes von HeyGen's Bildungsvideomacher für kollaborative Projekte entdecken. Die Zielgruppe umfasst sowohl Schüler als auch Lehrer, die Kreativität und Teamarbeit schätzen. Das Video zeigt den Einsatz von Untertiteln/Beschriftungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und des Verständnisses, mit einem visuellen Stil, der ansprechend und farbenfroh ist. Die Erzählung betont die Fähigkeit der Plattform, Echtzeit-Kollaboration zu unterstützen, was sie zu einer idealen Wahl für Gruppenprojekte und interaktive Lernerfahrungen macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

End-to-End-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Wie man einen Studentenprojekt-Videomacher benutzt

Erstellen Sie mit Leichtigkeit ansprechende und lehrreiche Videos mit unserem intuitiven Videogestaltungstool.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, ein klares und prägnantes Drehbuch für Ihr Studentenprojektvideo zu entwerfen. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ihr Skript nahtlos in ein visuelles Format zu überführen und damit die Basis für ein fesselndes Lehrvideo zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen, die speziell für Bildungszwecke entwickelt wurden. Diese Vorlagen bieten ein strukturiertes Layout, das es Ihnen erleichtert, Ihren Inhalt zu organisieren und ein professionelles Erscheinungsbild in Ihrem Unterrichtsvideo durchgehend beizubehalten.
3
Step 3
Interaktive Elemente hinzufügen
Bereichern Sie Ihr Video durch die Integration interaktiver Elemente. Mit HeyGen können Sie Funktionen wie Sprachaufnahmen und Bildschirmaufzeichnungen hinzufügen, um Ihr Video dynamischer und ansprechender für Schüler zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und Format. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr fertiges Produkt problemlos mit Klassenkameraden und Lehrern zu teilen, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsbotschaft ihr Publikum effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

HeyGen befähigt Schüler und Pädagogen mit einem vielseitigen Werkzeug zur Videokreation, ideal für die Erstellung fesselnder Projektvideos von Schülern und zur Bereicherung des Lernerlebnisses im Klassenzimmer. Mit Funktionen wie kollaborativer Videobearbeitung und interaktiven Videofähigkeiten vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Bildungsinhalten.

Historische Ereignisse mit KI-gestütztem Video-Storytelling zum Leben erwecken

Utilize HeyGen to transform historical lessons into vivid, engaging stories that captivate students' imaginations.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Projektvideos von Studenten verbessern?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Videoersteller für Schülerprojekte, der es Schülern ermöglicht, mit Hilfe von KI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten fesselnde Videos zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen und Szenen können Schüler ihre kreativen Ideen leicht zum Leben erwecken.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für die Erstellung von Videos im Klassenzimmer?

HeyGen ist ein hervorragender Videoersteller für den Unterricht, der Werkzeuge wie Sprachgenerierung und Untertitel bietet, um Lehrinhalte zu verbessern. Die Funktion zur Echtzeit-Kollaboration ermöglicht es Lehrern und Schülern, nahtlos an Videoprojekten zusammenzuarbeiten.

Kann HeyGen die gemeinsame Videobearbeitung unterstützen?

Ja, HeyGen unterstützt kollaboratives Videobearbeiten mit Funktionen wie Echtzeit-Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Medienbibliothek. Dies erleichtert es Teams, gemeinsam an Videoprojekten zu arbeiten und sorgt für einen reibungslosen und effizienten Bearbeitungsprozess.

Welche technischen Werkzeuge bietet HeyGen für die Videoproduktion an?

HeyGen bietet ein umfassendes Werkzeug zur Videokreation mit technischen Funktionen wie Bildschirmaufnahme und Anpassung des Seitenverhältnisses. Diese Werkzeuge, kombiniert mit Branding-Optionen, ermöglichen es den Nutzern, professionelle Videos zu erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

