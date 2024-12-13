Generator für Studierenden-Orientierungsvideos für müheloses Onboarding

Optimieren Sie das Onboarding von Studierenden und binden Sie neue Studierende mit dynamischen Videos, die mithilfe von AI-Avataren generiert werden.

Erstellen Sie ein 1-minütiges ansprechendes Onboarding-Video für neue Studierende, das sich an Universitätsadministratoren richtet und wesentliche Campusinformationen in einem einladenden, informativen visuellen Stil mit klarer Stimme präsentiert, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges dynamisches Bildungsvideo, das für potenzielle Studierende konzipiert ist und ein interaktives Campus-Tour-Erlebnis durch professionelle, ansprechende Visuals und einen mitreißenden Soundtrack bietet, indem Sie HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzen, um den Campus zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges informatives Orientierungs-Video, das für Mitarbeiter der Studierendenangelegenheiten gedacht ist und sich auf zugängliche wichtige Updates mit klaren Grafiken und einem freundlichen Ton konzentriert, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions für Inklusivität einbeziehen und auf dessen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Visuals zurückgreifen, um das Onboarding der Studierenden zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen 90-sekündigen umfassenden Rundgang durch den Generator für Studierenden-Orientierungsvideos für Marketingteams und Universitätsadministratoren, der einen eleganten, markenorientierten visuellen Stil mit einer autoritativen Stimme übernimmt, um institutionelle Konsistenz zu wahren, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für die Markenintegration und dessen Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltserstellung nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für Studierenden-Orientierungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Orientierungsvideos für neue Studierende und optimieren Sie deren Onboarding mit AI-gestützten Tools und professioneller Anpassung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie die wesentlichen Informationen für neue Studierende oder nutzen Sie die AI-Unterstützung beim Schreiben von Skripten, um Ihre Orientierungsvideoinhalte schnell zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder einer professionellen Videovorlage, um Ihre Botschaft mit einem freundlichen, konsistenten Gesicht zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere Branding-Kontrollen Ihrer Institution, um sicherzustellen, dass Ihr Orientierungsvideo mit Ihrer visuellen Identität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren & Teilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Orientierungsvideo mit automatischen Untertiteln/Captions und teilen Sie es mit neuen Studierenden, um deren Onboarding zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Videoproduktion für Administratoren optimieren

Ermöglichen Sie Universitätsadministratoren, schnell professionelle Orientierungsvideos mit AI-Avataren und Videovorlagen zu produzieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Studierenden-Orientierungsvideos mithilfe von AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-gestützter Generator für Studierenden-Orientierungsvideos, der die Inhaltserstellung optimiert. Er nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Skripte mühelos in ansprechende Orientierungsvideos mit realistischen AI-Avataren und Voiceover-Generierung zu verwandeln, was es Universitätsadministratoren unglaublich effizient macht.

Kann ich meine Orientierungsvideos mit HeyGen an die Marke unserer Universität anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die spezifischen Farben Ihrer Universität nahtlos in Ihre Bildungsvideoinhalte zu integrieren. Sie können unsere vielfältigen Videovorlagen und den intuitiven Videoeditor nutzen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle neuen Studierenden und Onboarding-Videoanforderungen zu schaffen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um Orientierungsvideos zugänglich zu machen?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Orientierungsvideos durch integrierte Untertitel/Captions und fortschrittliche Voiceover-Generierung hochgradig zugänglich sind. Diese AI-gestützten Tools helfen, das Onboarding der Studierenden zu optimieren, indem sie klare Kommunikation für eine vielfältige Studierendenschaft bieten und das Verständnis und die Beteiligung verbessern.

Wie schnell können Universitätsadministratoren hochwertige Studierenden-Orientierungsvideos mit HeyGen produzieren?

Universitätsadministratoren können mit HeyGens effizienten AI-gestützten Tools schnell hochwertige Studierenden-Orientierungsvideos produzieren. Mit Funktionen wie Unterstützung beim Schreiben von Skripten und anpassbaren Videovorlagen fungiert HeyGen als leistungsstarker Generator für Studierenden-Orientierungsvideos, der die Produktionszeit erheblich verkürzt und gleichzeitig professionelle Onboarding-Videoergebnisse sicherstellt.

