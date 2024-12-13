Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Anleitungsvideo für Lehrer von K-12, das zeigt, wie man HeyGen als "Bildungsvideo-Ersteller" verwendet. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit animierten Textüberlagerungen und einem freundlichen, ermutigenden Audioton. Heben Sie die "Vorlagen & Szenen"-Funktion von HeyGen hervor, indem Sie zeigen, wie schnell ein Lehrer eine vorgefertigte Vorlage für seine nächste Unterrichtsstunde anpassen kann.

Video Generieren