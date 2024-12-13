Erstellen Sie ansprechende Videos mit dem Student Learning Video Maker

Verwandeln Sie Skripte mühelos in dynamische Bildungs-Videos mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion. Steigern Sie die Schülerbeteiligung einfach.

489/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges professionelles Video für Studenten oder erwachsene Lernende, das komplexe historische Ereignisse mit eleganten, modernen Grafiken und realistischen AI-Visuals aufschlüsselt. Dieses anspruchsvolle AI-Bildungsvideo nutzt HeyGens AI-Avatare, um komplexe Informationen mit einer ruhigen, autoritativen Stimme zu präsentieren, was für hohe Aufmerksamkeit und Verständnis bei fortgeschrittenen Studien sorgt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Kurzvideo für Social-Media-Lehrer, das einen schnellen Lerntipp mit schnellen visuellen Übergängen und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm demonstriert. Dieser ansprechende Inhalt nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um geschriebene Ideen in eine energetische visuelle Geschichte zu verwandeln, komplett mit einem lebhaften Voiceover, perfekt für sofortiges Lernen der Schüler.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges prägnantes Erklärvideo für Unternehmensschulungen oder Kleinunternehmer, das eine komplexe Produktfunktion mit klaren, infografikartigen Visuals vereinfacht. Mit HeyGens vielseitigen Vorlagen und Szenen wird diese professionelle Präsentation ein freundliches, informatives Voiceover enthalten, das effektiv Schlüsselkonzepte vermittelt und das Engagement für neue Mitarbeiter oder potenzielle Kunden erhöht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Student Learning Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in ansprechende Videos für Schüler. Erstellen Sie dynamische Lernerfahrungen mit AI-gestützten Werkzeugen, keine Videoproduktionsfähigkeiten erforderlich.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript oder Ihren Text für das Lernmaterial eingeben. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Erstellung, um Ihre Worte sofort in Videoszenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende Visuals
Verbessern Sie Ihre Bildungsbotschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Visuals wählen, einschließlich diverser AI-Avatare und animierter Vorlagen, die Ihr Schülerlernvideo ansprechend und dynamisch machen.
3
Step 3
Fügen Sie klare Voiceovers hinzu
Nutzen Sie hochwertige Voiceovers, um komplexe Themen zu erklären oder Anweisungen zu geben. Erzeugen Sie realistische Stimmen sofort, um sicherzustellen, dass Ihr Bildungs-Video leicht verständlich und nachvollziehbar ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Ihre fertige Bildungs-Videoerstellung ist nun bereit, mit Schülern geteilt zu werden und aktives Lernen zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie komplexe Themen

.

Verwandeln Sie trockene oder komplexe Themen in dynamische, ansprechende Videolektionen mit AI-Erzählungen für ein tieferes Schülerverständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einem idealen AI-Bildungsvideo-Maker?

HeyGen ist ein idealer AI-Bildungsvideo-Maker, weil es Schülern und Lehrern ermöglicht, mühelos ansprechende Inhalte zu erstellen. Seine Text-zu-Video-Erstellung, AI-Avatare und realistische Voiceovers vereinfachen den Prozess und sorgen für wirkungsvolle Lernvideos, ohne dass fortgeschrittene Videoproduktionsfähigkeiten erforderlich sind.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Bildungsinhalte in HeyGen?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Anpassung von Videoinhalten, einschließlich einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen. Benutzer können AI-Visuals, Branding-Kontrollen anpassen und präzise Untertitel oder Bildunterschriften generieren, um personalisierte Erklärvideos zu erstellen, die mit spezifischen Lernzielen übereinstimmen.

Kann HeyGen von Personen ohne vorherige Videoproduktionserfahrung genutzt werden?

Absolut. HeyGen ist als zugänglicher Online-Video-Editor konzipiert, der die Videoproduktion auch für Anfänger einfach macht. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und vorgefertigte Vorlagen erfordern keine fortgeschrittenen Videoproduktionsfähigkeiten, um animierte Videos in professioneller Qualität zu erstellen.

Wie kann HeyGen die Schülerbeteiligung durch seinen Video-Maker verbessern?

HeyGen verbessert das Engagement, indem es statische Inhalte in dynamische animierte Videos mit AI-Visuals und überzeugenden Voiceovers verwandelt. Diese Funktionen helfen, fesselnde Erklärvideos zu erstellen, die das Lernen der Schüler interaktiver und einprägsamer machen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo