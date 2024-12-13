Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, personalisiertes Video über die Leistungen eines Schülers vor, das für Eltern und den Schüler selbst gestaltet ist und ihr individuelles Wachstum im Laufe des Semesters feiert. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, Schülerkunstwerke und Projekt-Highlights zeigen und von aufmunternder Hintergrundmusik begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine fürsorgliche Erzählung hinzuzufügen, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu, um den Bericht zu einem wirklich herzlichen Andenken zu machen.

