Ihr Go-To-Video-Maker für Streaming-Updates für Kreative

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in fesselnde Video-Updates mit Text-zu-Video aus Skripten, um mühelos polierte Kurzform-Inhalte für jede Plattform zu erstellen.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller und Streamer, das ein großes Streaming-Update ankündigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit lebendigen Grafiken und schnellen Schnitten, begleitet von fröhlicher elektronischer Musik und einer klaren, enthusiastischen Voiceover, die mit HeyGen's Voiceover-Generierung erstellt wurde. Das Ziel ist es, die Zuschauer schnell über neue Funktionen eines Streaming-Update-Video-Makers zu informieren und Begeisterung für ihre Kurzform-Inhalte zu wecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für angehende YouTuber und TikToker entwickelt wurde, die ihre Videobearbeitung und das Posten von Clips verbessern möchten. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der einfache Tipps zur Verbesserung von Kurzform-Inhalten erklärt, mit einem modernen, sauberen visuellen Ästhetik und sanfter Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGen's KI-Avatare, um die Informationen klar zu präsentieren, sodass neue Videomacher die Ratschläge leicht nachvollziehen und auf ihren Plattformen anwenden können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Ankündigungsvideo, das sich an professionelle Streamer und Gaming-Communities richtet und eine aufregende neue Funktion in einem Live-Streaming-Studio vorstellt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und professionell sein, mit filmischen Übergängen und eindrucksvollen Soundeffekten, untermalt von einem epischen Orchestertrack. Betonen Sie die Bedeutung der Zugänglichkeit, indem Sie HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um sicherzustellen, dass alle Zuschauer die Vorteile dieses Multistreaming-Software-Updates verstehen können, und machen Sie den Inhalt inklusiv und ansprechend.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein elegantes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer oder Vermarkter richtet und ein neues Produkt oder eine Dienstleistung vorstellt. Das Video sollte einen korporativen, aber zugänglichen visuellen Stil haben, mit sauberen Textanimationen und subtiler Markenbildung, untermalt von inspirierender, zeitgenössischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um zu demonstrieren, wie einfach Unternehmen Videoinhalte erstellen können, die Textanimationen hinzufügen, um wichtige Funktionen hervorzuheben und ihre Botschaft effektiv an potenzielle Kunden zu kommunizieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker für Streaming-Updates funktioniert

Erstellen Sie fesselnde und wirkungsvolle Video-Updates für Ihre Streams. Informieren Sie Ihr Publikum mühelos über neue Inhalte, Zeitpläne oder besondere Ereignisse mit professionellen Werkzeugen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, die Ihre Streaming-Updates ansprechend gestalten. Dies bildet die perfekte Grundlage für Ihr Video.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Laden Sie nahtlos Ihr Filmmaterial, Bilder oder wählen Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek, um Ihr Update zu bereichern. Integrieren Sie wichtige Informationen über Ihren Stream.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Erhöhen Sie Ihr Update mit dynamischen Textanimationen, um wichtige Ankündigungen hervorzuheben und Ihre Zuschauer zu fesseln. Präsentieren Sie Ihre Streaming-News klar.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Streaming-Update-Video perfekt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Teilen Sie Ihre Kreation direkt auf Ihren Plattformen, um Ihr Publikum zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und informieren Sie mit Video-Updates

.

Gestalten Sie inspirierende und informative Video-Updates, um Ihre Streaming-Community engagiert und verbunden zu halten und die Loyalität des Publikums zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess der Videoinhaltserstellung vereinfachen?

HeyGen revolutioniert die Videoproduktion, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität nutzt, um Nutzern die Erstellung professioneller Videos aus einem einfachen Skript zu ermöglichen. Dies macht HeyGen zu einem effizienten KI-gestützten Video-Maker für vielfältige Inhaltsbedürfnisse.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen bietet umfassende Werkzeuge für das Bearbeiten und Posten von Clips, einschließlich anpassbarer Übergänge und dynamischer Textanimationen zur Verbesserung Ihrer Erzählung. Darüber hinaus unterstützt es automatisch generierte Untertitel und Voiceover-Generierung für polierte Produktionen.

Ist HeyGen geeignet für die Produktion von Kurzform-Inhalten für soziale Medien?

Ja, HeyGen eignet sich perfekt für die Erstellung von Kurzform-Inhalten, sodass Sie mühelos ansprechende Clips für Plattformen wie YouTube, Twitch und TikTok produzieren können. Die Plattform unterstützt die Anpassung des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre Videos überall gut aussehen.

Bietet HeyGen Branding-Optionen und vielfältige Medienressourcen?

HeyGen bietet Nutzern robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben konsistent in allen Videos zu integrieren. Es bietet auch eine reichhaltige Medienbibliothek und verschiedene Vorlagen und Szenen, um Ihre kreativen Projekte zu starten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo