Streaming-Plattform-Onboarding-Video-Maker: Neue Nutzer einbinden

Erstellen Sie mühelos professionelle Benutzer-Onboarding-Videos mit anpassbaren Vorlagen, um die Bindung zu erhöhen.

Stellen Sie sich ein lebendiges 30-sekündiges Video vor, das sich an neue Content-Ersteller richtet, die einer Streaming-Plattform beitreten. Es soll sie schnell mit den wesentlichen Tools und Richtlinien vertraut machen. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit eleganten Motion Graphics und einem peppigen elektronischen Soundtrack, ergänzt durch eine klare, freundliche KI-Stimme und einen ansprechenden KI-Avatar, der sie durch das Erlebnis des "Streaming-Plattform-Onboarding-Video-Makers" führt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein poliertes 45-sekündiges Anleitungsvideo für SaaS-Produktmanager, das sich auf die Verbesserung ihres Benutzer-Onboarding-Prozesses konzentriert. Dieses Video sollte eine saubere, professionelle visuelle Ästhetik mit sanfter Hintergrundmusik und präzisen Untertiteln aufweisen und die anpassbaren Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen, um effektive Erstbenutzer-Interaktionen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein einladendes 60-sekündiges Mitarbeiter-Onboarding-Video, das sich an HR-Profis richtet und zeigt, wie neue Mitarbeiter nahtlos in die Unternehmenskultur eingeführt werden können. Der Ton sollte freundlich und ermutigend sein, mit einem professionellen, aber beruhigenden Musikstück, das hochwertige KI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um wichtige Informationen in einem ansprechenden Format zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein dynamisches 30-sekündiges Tutorial-Video für Entwickler oder Produktspezialisten vor, das eine neue Softwarefunktion erklärt. Der visuelle Stil sollte lehrreich und ansprechend sein, mit klarer Audioqualität, um komplexe Schritte zu vereinfachen. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende, leicht verständliche "Tutorial-Videos" zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Streaming-Plattform-Onboarding-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos für Ihre Streaming-Plattform-Nutzer und Mitarbeiter, um eine reibungslose und informative Einführung in Ihren Service zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Vorlage oder der Eingabe Ihres Skripts, um unsere Text-zu-Video-Funktionen zu nutzen und Ihr Onboarding-Video-Projekt effizient zu starten.
2
Step 2
Passen Sie visuelle Elemente und Marken an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie KI-Avatare hinzufügen, Medien aus unserer Bibliothek integrieren und die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke für ein konsistentes Erscheinungsbild anwenden.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachübertragungen und Untertitel
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie natürliche Sprachübertragungen aus Ihrem Skript generieren und Ihrem Video automatisch genaue Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie nahtlos
Finalisieren Sie Ihr Onboarding-Video, indem Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen und es dann einfach exportieren, um ein poliertes Erlebnis für Ihre neuen Nutzer oder Mitarbeiter zu bieten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle KI-gestützte Videoproduktion

.

Erstellen Sie schnell verschiedene Onboarding- und Tutorial-Videos mit anpassbaren Vorlagen und KI, wodurch die Produktionszeit und der Aufwand erheblich reduziert werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung hochwertiger Onboarding-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Onboarding-Video-Maker, mit dem Sie schnell professionelle Onboarding-Videos mithilfe von Text-zu-Video aus einem Skript und anpassbaren Vorlagen erstellen können. Dies vereinfacht den gesamten Prozess und erleichtert die Produktion ansprechender Inhalte für Ihr Onboarding-Programm.

Welche Arten von wirkungsvollen Onboarding-Videos kann ich mit HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Sie verschiedene Arten von Onboarding-Videos erstellen, darunter umfassende Mitarbeiter-Onboarding-Videos, effektive Benutzer-Onboarding-Anleitungen und ansprechende Kunden-Onboarding-Tutorials. Nutzen Sie unsere KI-Avatare, um diese Erlebnisse für maximale Wirkung zu personalisieren.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Markenintegration in meine Onboarding-Video-Plattform-Inhalte einbinden?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Onboarding-Videos integrieren können, um Konsistenz über alle Ausgaben des Streaming-Plattform-Onboarding-Video-Makers hinweg zu gewährleisten. Dies sorgt für ein nahtloses Markenerlebnis für jeden neuen Mitarbeiter oder Nutzer.

Bietet HeyGen fortschrittliche KI-Funktionen zur Erstellung dynamischer Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt modernste KI für verschiedene Funktionen, wie die Erstellung realistischer KI-Sprachübertragungen und Untertitel, um Ihre Onboarding-Videos zu verbessern. Unsere KI-Avatare ermöglichen es Ihnen zudem, ansprechende und konsistente Charaktere für Ihre Unternehmensschulungsvideos zu erstellen, ohne Kameras oder Schauspieler zu benötigen.

