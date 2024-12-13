Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 45-sekündiges strategisches Marketingvideo, das speziell für Kleinunternehmer entwickelt wurde, um zu zeigen, wie man die Online-Präsenz steigert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Animationen und deutlichen Produktaufnahmen, ergänzt durch eine fesselnde, autoritative AI-Sprachüberlagerung. Dieses Video nutzt HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript" und "AI-Sprachüberlagerung" Funktionen, um einen überzeugenden Überblick über den "Strategie-Video-Generator" zu erstellen und HeyGen als unverzichtbares "Marketing-Tool" zu beweisen.

Video Generieren