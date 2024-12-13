Strategie-Kommunikations-Video-Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Vereinfachen Sie interne Kommunikation und erstellen Sie mühelos markenkonforme Videos mit HeyGens flexiblen Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Mitarbeiter, um die neuen Projektziele für das dritte Quartal anzukündigen. Ziel ist ein internes Team-Publikum, wobei ein professioneller und ansprechender visueller Stil mit klarer, optimistischer Hintergrundmusik verwendet wird, um die Botschaft reibungslos mit HeyGens Voiceover-Generierung zu übermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet, um eine neue Softwarefunktion zu präsentieren und innovative Videokreation zu demonstrieren. Dieses Video sollte einen modernen visuellen Stil mit klaren Grafiken und wirkungsvollem Text aufweisen, ergänzt durch optimistische Musik, und HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter, das die Kernwerte des Unternehmens vorstellt und einen einladenden und informativen visuellen und audiovisuellen Stil mit konsistenter Markenführung beibehält. Dieses markenkonforme Video sollte HeyGens AI-Avatare effektiv nutzen, um die Informationen auf ansprechende und persönliche Weise den Onboarding-Teilnehmern zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer, das einen schnellen Tipp zur Verbesserung ihrer digitalen Kommunikationsstrategie und Videoinhalte bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und praktisch sein, mit einem ermutigenden Ton und einem klaren Handlungsaufruf, und HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion muss enthalten sein, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Strategie-Kommunikations-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle, markenkonforme Videoinhalte, um Ihre strategischen Botschaften klar und wirkungsvoll zu vermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre strategische Botschaft direkt in die Plattform einfügen und die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ihre Worte sofort in Videoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihren internen Kommunikationsvideos eine menschliche Note zu verleihen, ohne dass eine Filmaufnahme erforderlich ist.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und visuellen Elementen
Erzeugen Sie ein überzeugendes Voiceover und fügen Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hinzu, um die Erzählung Ihres Videos zu bereichern.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Stellen Sie sicher, dass Ihr Strategie-Kommunikationsvideo markenkonform ist, indem Sie Branding-Kontrollen für Logos und Farben verwenden, und exportieren Sie es dann für nahtloses Teilen auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochwirksame Marketinganzeigen erstellen

Gestalten Sie schnell überzeugende und effektive Videoanzeigen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingbotschaften ankommen und strategische Ergebnisse erzielen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Bemühungen im Bereich Strategie-Kommunikations-Video-Maker verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Strategie-Kommunikationsvideos mühelos zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt. Dieser leistungsstarke Video-Maker vereinfacht Ihre Kommunikationsstrategie und hilft Ihnen, Botschaften klar und konsistent an Ihr Publikum zu übermitteln.

Kann HeyGen effizient markenkonforme interne Kommunikationsvideos produzieren?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, markenkonforme interne Kommunikationsvideos schnell zu erstellen, indem es anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen für Logos und Farben bietet. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Mitarbeiterkommunikationsvideos ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild haben.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Maker für verschiedene Videoinhaltsbedürfnisse?

Als führender AI-Video-Maker vereinfacht HeyGen die Videoproduktion, indem es Text in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und dynamischen Voiceovers umwandelt. Es ist ein umfassendes Videoproduktionstool für vielfältige kreative Bedürfnisse, von Marketingvideos bis hin zu Erklärvideos.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für Benutzer?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess, indem es als intuitives Videoproduktionstool fungiert, das keine vorherige Bearbeitungserfahrung erfordert. Benutzer können mühelos Videos erstellen, indem sie Text-zu-Video, automatische Untertitel und Größenanpassung des Seitenverhältnisses für optimalen Effekt nutzen.

