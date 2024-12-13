Stellen Sie sich einen Kleinunternehmer vor, der komplexe strategische Ziele an sein Team kommunizieren muss. Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges und 30-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie HeyGen, ein KI-Video-Generator, diesen Prozess vereinfacht. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, wobei HeyGens KI-Avatare die wichtigsten Punkte klar präsentieren, ergänzt durch eine selbstbewusste, optimistische Stimme, die die Funktion "Text-to-Video aus Skript" demonstriert.

