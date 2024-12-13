Storytelling-Training-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Kurse

Verwandeln Sie komplexe Themen in fesselnde Lektionen mit unseren intelligenten AI-Avataren für ein immersives Lernerlebnis.

558/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Demonstrationsvideo für Entwickler und Technikbegeisterte, die die Kernmechanismen eines "AI-Video-Generators" verstehen möchten. Diese Aufforderung erfordert eine moderne, technikorientierte visuelle Ästhetik mit dynamischen Übergängen und einem leicht futuristischen Gefühl. Eine energetische "Voiceover-Generierung" wird den komplexen Prozess erklären, wie ein "Text-zu-Video-Generator" Skripte in visuelle Erzählungen verwandelt, unterstützt durch klare "Untertitel/Beschriftungen" für technische Präzision.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 45-sekündigen lebendigen Marketing-Spot, der sich an Marketingteams richtet, die schnell überzeugende "AI-Anzeigen" und "visuelle Geschichten" für verschiedene soziale Medienplattformen erstellen möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, optimistisch und für den schnellen, wirkungsvollen Konsum auf Plattformen wie Instagram oder LinkedIn optimiert sein, mit ansprechender Hintergrundmusik. Dieses Video sollte effektiv zeigen, wie HeyGens "AI-Avatare" überzeugende Botschaften übermitteln können, indem sie "Vorlagen & Szenen" für die schnelle Inhaltserstellung nutzen und "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für die plattformübergreifende Anpassungsfähigkeit demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges informatives Tutorial-Video für Content-Ersteller und kleine Unternehmen, die ihre Videoproduktion für "soziale Medien" und Bildungszwecke optimieren möchten. Der visuelle Ansatz sollte zugänglich und schrittweise sein, indem Bildschirmaufnahmen mit einem "AI-Avatar" als Moderator kombiniert werden, begleitet von klarer "Voiceover-Generierung". Heben Sie hervor, wie Benutzer ihre Inhalte effizient bereichern können, indem sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen und automatisch "Untertitel/Beschriftungen" hinzufügen, während sie innerhalb flexibler "Vorlagen & Szenen" arbeiten, um ihren "kreativen Workflow" zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Storytelling-Training-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Trainingsvideos mit AI. Verwandeln Sie Ihre Skripte in überzeugende visuelle Erzählungen, um Ihr Publikum zu bilden und zu inspirieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Trainingsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Trainingsinhalte oder Ihr detailliertes Skript in den Generator einfügen. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-von-Skript-Funktion bereitet Ihr Narrativ sofort für die visuelle Produktion vor und verwandelt einfachen Text in dynamische Szenen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Szene
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmmoderator dienen. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer geeigneten Vorlage oder Szene, um den perfekten visuellen Ton für Ihre Trainingsinhalte zu setzen.
3
Step 3
Ansprechende Voiceovers anwenden
Verbessern Sie Ihr Storytelling, indem Sie nahtlose Voiceover-Generierung nutzen. Sie können aus verschiedenen AI-Stimmen wählen oder Ihre eigene hochladen, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsbotschaft klar und professionell übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Trainingsvideo
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihr Video überprüfen. Fügen Sie automatisierte Untertitel/Beschriftungen für die Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie dann Ihr vollständiges, hochwertiges Trainingsvideo, das bereit ist, mit Ihren Lernenden geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erwecken Sie Themen mit AI-gestütztem Video-Storytelling zum Leben

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in lebendige, erzählerisch getriebene Trainingsvideos, die jedes Thema nachvollziehbarer und leichter verständlich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche AI-Fähigkeiten bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen nutzt einen leistungsstarken AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Text sofort in Video umzuwandeln. Unsere Plattform bietet fortschrittliche AI-Avatare und intelligente Vorlagen, die die Erstellung überzeugender Trainingserfahrungen und Storytelling-Inhalte vereinfachen.

Welche technischen Optionen gibt es für den Export und die Integration von HeyGen-Videos?

HeyGen gewährleistet nahtlose Integration, indem Benutzer Videos als hochwertige MP4-Dateien herunterladen können, die mit verschiedenen Videobearbeitungstools kompatibel sind. Unsere robuste API erleichtert auch die Automatisierung benutzerdefinierter Workflows und die plattformübergreifende Kompatibilität für unterschiedliche Produktionsanforderungen.

Wie unterstützt HeyGen die globale Reichweite durch fortschrittliche Sprachlokalisierung?

HeyGen bietet umfassende Sprachlokalisierungsfunktionen, einschließlich eines AI-Video-Übersetzers, präziser Stimmklonung und realistischer Lippen-Synchronisationstechnologie. Dies ermöglicht die Erstellung authentischer Voiceovers und integrierter Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte weltweit Anklang finden.

Wie kann HeyGen verschiedene Eingabeformate in polierte Videoinhalte umwandeln?

HeyGen dient als vielseitiger Text-zu-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, dynamische Videos direkt aus Skripten zu erstellen. Darüber hinaus unterstützt unsere Plattform die Audio-zu-Video-Konvertierung und verwandelt mühelos mehrere Eingabeformate in professionelle visuelle Geschichten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo